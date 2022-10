Leverkusen stelt Xabi Alonso aan als trainer, dag na Champions League-zeperd

Bayer Leverkusen heeft trainer Gerardo Seoane ontslagen en meteen daarop Xabi Alonso aangesteld als diens opvolger. De Spaanse oud-wereldkampioen was nog niet eerder hoofdtrainer van een eerste elftal.

Seoane moet vertrekken een dag na de 2-0 nederlaag tegen FC Porto in groep B van de Champions League. De nederlaag in Portugal was niet de enige dit seizoen, Leverkusen verloor in de eerste acht wedstrijden ook al vijf keer in de Bundesliga en staat nu voorlaatste in de nationale competitie.

In de Champions League heeft Leverkusen nog alle kans om door te gaan. De Duitse ploeg staat weliswaar zes punten achter op Club Brugge, maar heeft net als Atlético Madrid en FC Porto drie punten uit drie wedstrijden.

Nederlanders

Alonso moet de club van Nederlanders Mitchell Bakker, Jeremie Frimpong, Timothy Fosu-Mensah en Daley Sinkgraven nu uit het dal trekken. Vooral voor die laatste speler is de trainerswissel mogelijk goed nieuws. De ontslagen Seoane zag het niet zitten in de middenvelder/linksback en liet hem dan ook buiten de selectie voor de Champions League.