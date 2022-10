Nieuwe judogeneratie vol goede moed bij WK: 'Iedereen op de rug kletsen'

Minimaal drie medailles. Dat is het doel van de zeventienkoppige Nederlandse judoploeg bij de WK judo in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Dat eremetaal moet vanaf donderdag worden binnengesleept door een nieuwe generatie judoka's.

Eén van de debutanten op het aanstaande WK is Ivo Verhorstert, hij doet mee in de klasse tot 66 kilogram. Hij start relaxed, maar wel vol ambitie. "Elke sporter komt om kampioen te worden. Je wil altijd het best haalbare halen."

Hij gaat vooral zijn best doen, zegt hij. Met zijn instelling is in ieder geval niks mis. "Ik wil die mat op gaan en iedereen op zijn rug kletsen. Dat is het enige dat ik in mijn hoofd heb", zegt de Venlonaar.

Topjudoka's

Druk om in de voetsporen te treden van gestopte topjudoka's als Henk Grol, Marhinde Verkerk en Tessie Savelkouls voelt Verhorstert niet. "Het is leuk. Maar ik ben er niet echt mee bezig."