Oproep van KvK aan ondernemers in onzekerheid: overweeg tijdig te stoppen

In deze video legt Satter uit waarom stoppen voor hem geen optie is. "Elke beslissing die ik maak, gaat niet alleen mijn gezin aan, maar ook die van mijn werknemers. Daar lig ik wel nachten van wakker ja. Daarnaast zit er eigen geld in het bedrijf, waardoor stoppen privégevolgen heeft."

Martijn Satter is sinds 2,5 jaar eigenaar van het 40 jaar oude licht- en geluidverhuurbedrijf Relight Group. In de goede tijden werkten er 12 man in vaste dienst en hielp een poule van 30 freelancers bij grotere klussen. Inmiddels is het teruggeschroefd naar 10 man en is er voor de freelancers geen werk meer. Maandelijks loopt de omzet achteruit.

De KvK richt zich in hun oproep met name op die derde groep. "We krijgen partners van ondernemers aan de lijn die zich grote zorgen maken. Wij willen ondernemers dan ook meegeven dat stoppen ook een optie is."

Voor veel ondernemers was het de afgelopen maanden een kwestie van het hoofd boven water houden. Vooralsnog vertaalt de coronacrisis zich nog niet in meer faillissementen. Sterker nog, in augustus lag het aantal faillissementen op het laagste niveau in 21 jaar. Maar dat kan gaan veranderen nu de overheidssteun wordt afgebouwd, vreest de KvK.

'We zijn een soort familie, stoppen zit er simpelweg niet in' - NOS

Stigma

Thomas Vles besloot juist een maand geleden om te stoppen met zijn weddingplanner startup Wedoido. "Deze zomer zouden de bruiloften plaatsvinden waar we sinds vorig jaar mee bezig waren, maar door corona is het hele huwelijksseizoen in elkaar gevallen. Er was te veel onzekerheid, dus besloten we te stoppen."

Als startup had Vles het geluk dat er nog weinig vaste lasten waren en geen lange contracten waren aangegaan. Hij vindt het jammer, maar heeft geen spijt gestopt te zijn: "Het was de beste beslissing voor het bedrijf op dat moment."

Volgens Vles hangt er een stigma op dat je alleen succes mag delen, maar niet je misstappen. "Op tijd stoppen is een keuze. Ik heb er veel van geleerd en wil die lessen graag delen. Ondernemen is een proces en stoppen hoort daarbij."

Lange adem

Niet stoppen, maar wel flink aanpassen. Voor deze optie koos Freke van Nimwegen, medeoprichter van Instock. Van drie restaurants werd er teruggeschakeld naar één. "Onze restaurants draaiden veel op evenementen en groepen, dus dat viel weg. We hebben een scenario geschreven: wat voor omzet kunnen we draaien als we opengaan? Toen kwamen we tot de conclusie dat opengaan met alle drie niet te doen was."

Toch besloten de drie oprichters niet helemaal te stoppen. Het restaurant, waar wordt gekookt met producten waarvan een overschot is en die anders verspild zouden worden, speelt een belangrijke rol in de rest van het bedrijf. "Daar laten we zien wat we kunnen, het is een voorbeeldfunctie in de strijd tegen voedselverspilling."

Een rampscenario voor de toekomst is er nog niet: "Voor nu zijn we bezig met de lange adem en hebben vertrouwen in de toekomst."