Ophokplicht vanwege vogelgriep opnieuw landelijk ingevoerd

De landelijke ophok- en afschermplicht voor houders van pluimvee en andere vogelsoorten wordt opnieuw in heel Nederland ingevoerd. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanwege het groeiende aantal vogelgriepgevallen werd oktober vorig jaar een ophokplicht ingevoerd. Die werd eind juni deels ingetrokken in gebieden waar op dat moment sinds mei geen uitbraken meer waren geweest en waar geen besmette wilde vogels werden gevonden. Toch bleef het virus rondgaan bij vooral grotere pluimveebedrijven en werden veel dieren gedood op en in de buurt van bedrijven waar besmettingen werden geconstateerd.

Nu wordt het landelijk opnieuw ingevoerd vanwege een toename van het aantal besmettingen in september en uit angst voor meer besmettingen bij wilde vogels. De maatregel om vogels binnen te laten geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor hobbyhouders.

"Ik realiseer mij dat dit voor de betrokken pluimveehouders weer een extra tegenvaller is", zegt landbouwminister Adema. "Het hoge aantal besmettingen maakt helaas duidelijk dat extra voorzorg nodig is."