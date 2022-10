HEMA gaat verpakking kiphotdogs aanpassen na verwarring over 'vegan'

Een woordvoerder van de winkelketen erkent dat er sprake is van "een onhandige keuze" en dat de verpakking wordt aangepast. Dat gebeurt echter niet direct. "Er liggen nog behoorlijk wat verpakkingen op voorraad. We zijn aan het kijken wat we daarmee gaan doen." Volgens de woordvoerder kan dat "weken tot maanden duren".

De woordvoerder benadrukt dat het slechts om twee verpakkingen gaat waarbij mogelijk onduidelijkheid kan ontstaan: de hotdogkit van kippenvlees en die van varkensvlees. De winkelketen verkoopt ook verse en verpakte vegetarische rookworsten. "Die zijn echt vegetarisch" benadrukt hij. En ook de 'echte' veganistische hotdogkit bevat geen vlees.

Vooral op sociale media ontstonden discussies over de verpakkingen. Volgens de woordvoerder is er niet over geklaagd in winkels.