Acteur Alec Baldwin schikt met nabestaanden doodgeschoten cameravrouw

De acteur vertelde in december meer over het fatale incident, in een interview met de zender ABC:

Baldwin, die de hoofdrol speelt in de film, schoot twee jaar geleden met een geladen pistool richting de camera op de Rust-set. Daarbij werd de 42-jarige Hutchins dodelijk geraakt en liep een regisseur verwondingen op. Baldwin zei daarna dat hij niet wist dat er kogels in het wapen zaten.

Acteur Alec Baldwin heeft samen met medeproducenten van de film Rust een schikking getroffen met de nabestaanden van de doodgeschoten Halyna Hutchins. Daardoor is de rechtszaak die de nabestaanden hadden aangespannen van de baan en worden de opnames van de western in januari hervat, zo bevestigt Baldwin op Instagram .

Alec Baldwin heeft in een interview meer details gegeven over het dodelijke incident op een filmset in oktober. Het ging volgens de acteur mis toen hij een scene met Hutchins besprak. Hij was het wapen aan het doorladen toen het fatale schot afging. - NOS

Baldwin schrijft op Instagram dat hij iedereen die heeft bijgedragen aan een oplossing "van deze tragische en pijnlijke situatie" dankbaar is.

'Wil niemand schuld geven'

Entertainmentsite Deadline sprak met de man van Hutchins, Matthew Hutchins, die als onderdeel van de schikking nu uitvoerend producent wordt van de film. Hutchins benadrukt "geen interesse" te hebben in het aanwijzen van schuldigen. "We zijn het er allemaal over eens dat de dood van Halyna een verschrikkelijk ongeluk was." De hoogte van het schikkingsbedrag is niet bekend.

Baldwin en de medemakers van Rust kunnen nog wel strafrechtelijk worden vervolgd in de zaak. Het onderzoek van de autoriteiten in New Mexico, waar de film werd opgenomen, loopt nog.