OPEC draait de oliekraan stevig dicht, gunstig voor Rusland

In dat licht is een productieverlaging niet vreemd. Ten tijde van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande recessie besloot de OPEC ook de olieproductie fors te verlagen. Na het uitdoven van de pandemie en het daaropvolgende economische herstel werd de oliekraan weer opengedraaid.

Volgens de VS is er geen enkele noodzaak om de productie terug te schroeven, temeer omdat sommige OPEC-landen hun toegezegde olieproductie niet halen en er dus al minder olie wordt opgepompt dan beloofd.

De VS oefende in de aanloop naar de OPEC-vergadering druk uit op Saudi-Arabië om de olieproductie vooral niet te verlagen, onder meer met het oog op de autobrandstofprijzen voor de Amerikaanse consumenten. Maar die druk heeft dus niets uitgehaald.

Het oliekartel OPEC heeft samen met gelegenheidspartners als Rusland besloten de olieproductie fors te verlagen. Vanaf november worden dagelijks 2 miljoen vaten olie minder opgepompt. Dat is 2 procent van de totale olieproductie in de wereld. De productieverlaging moet de olieprijzen op een hoog peil houden. "Energiezekerheid heeft een prijs", zegt Haitham Al-Ghais, de secretaris-generaal van de OPEC.

De VS hebben de productie het afgelopen jaar opgevoerd om de olieprijs te drukken en pompt nu ongeveer 11,8 miljoen vaten olie per dag op.

De VS, Saudi-Arabië en Rusland vormen al jaren de top drie van olieproducenten met een dagelijkse olieproductie van rond de 10 miljoen vaten. De olieproductie van Rusland is door de sancties en olieboycot de laatste maanden echter teruggezakt van 11 miljoen vaten naar 9,7 miljoen vaten per dag. Saudi-Arabië pompt momenteel 11 miljoen vaten per dag op.

De OPEC, opgericht in 1960, telt 13 leden: Algerije, Angola, Congo, Equatoriaal Guinea, Gabon, Irak, Koeweit, Nigeria, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Iran, Libië en Venezuela. De OPEC+ bestaat uit de vaste OPEC-leden aangevuld met een paar tijdelijke gelegenheidsvrienden, die meedoen zolang ze het nodig vinden. Rusland is sinds 2016 daar de belangrijkste speler bij, naast Azerbeidzjan, Kazachstan, Mexico en Oman.

Op de oliemarkten zorgt het nieuws van de olieproductieverlaging voor een stijging van de olieprijs. Maandag kostte een vat Brent nog 87 dollar, vanmiddag liep de prijs op naar 93 dollar.

Aanbod en vraag

Volgens ramingen in september ligt de totale olieproductie op 100 miljoen vaten per dag, en de olieconsumptie in de wereld op 99,7 miljoen vaten. Vooralsnog is er dus geen tekort aan olie.

De OPEC is goed voor 29,7 miljoen vaten olie per dag, en met alliantievrienden Rusland en anderen erbij ligt de olieproductie op zo'n 43 miljoen vaten per dag, Daarmee heeft de OPEC ruim 40 procent van de wereldolieproductie in handen.

De OPEC+ vergaderde ook voor het eerst weer fysiek in plaats van online sinds de uitbraak van de coronapandemie begin 2020. Namens Rusland schoof vice-premier en oud-energieminister Alexander Novak aan bij de vergadering.