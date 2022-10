Hoeveelheid geproduceerde kernenergie op laagste niveau sinds de jaren 80

Het aandeel kernenergie in de wereldwijde energievoorziening is vorig jaar gedaald naar minder dan 10 procent. Dat is het laagste niveau sinds de jaren 80, zo komt naar voren uit het jaarlijkse World Nuclear Industry Status Report.

De reden dat er minder kernenergie wordt geproduceerd is dat steeds meer kernreactoren aan het eind van hun levensduur komen. Die is ongeveer 31 jaar.

In 2022 waren 411 reactoren in werking in 33 landen. Twintig jaar geleden waren dit nog 438 reactoren.

De meeste kernenergie wordt opgewekt in de Verenigde Staten, gevolgd door China.

De enig werkende kerncentrale in Nederland staat in Zeeland aan de Westerschelde in Borssele. Het kabinet wil in de toekomst twee nieuwe kerncentrales bouwen. De locatie van de nieuwe centrales en een een datum waarop wordt gestart met de bouw zijn nog niet bekend. De bouw duurt minstens tien jaar.