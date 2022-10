Indonesische president laat voetbalstadions onderzoeken na stadionramp

Indonesië gaat alle voetbalstadions in Indonesië controleren na de stadionramp van afgelopen weekeinde, waarbij 131 mensen om het leven kwamen door verdrukking en verstikking. President Widodo kondigde het grootschalige onderzoek aan bij een bezoek aan Malang, waar de ramp plaatsvond. Daar was hij voor een ontmoeting met nabestaanden. Zaterdagavond ging het mis na de thuisnederlaag van FC Arema tegen aartsrivaal Persebaya Surabaya. Fans bestormden het veld en vielen agenten aan. De politie greep in en vuurde traangas af, ook op de tribunes. In de chaos kwamen veel mensen in de verdrukking.

Zeker 129 voetbalsupporters zijn om het leven gekomen bij rellen in het Kanjuruhan stadion in de Indonesische stad Malang. Dat heeft de politie bekendgemaakt. President Widodo betreurde in een toespraak deze tragedie. - NOS