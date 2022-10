Van de Zandschulp in Astana tegen Djokovic, die eenvoudig eerste ronde wint

Voor Botic van de Zandschulp wacht in de achtste finales van het ATP-toernooi in Astana een ontmoeting met Novak Djokovic. Waar Van de Zandschulp maandag al zijn partij in de eerste ronde won, deed Djokovic dat op woensdag.

De Servische nummer zeven van de wereldranglijst rekende in de hoofdstad van Kazachstan in een vloek en een zucht af met de Chileen Cristian Garín: 6-1, 6-1. In iets meer dan een uur was de klus geklaard.

Eerste ontmoeting

Djokovic, die afgelopen zondag het toernooi van Tel Aviv won, trof Garín al twee keer eerder. Ook toen had de Chileen geen schijn van kans. Vorig jaar op Wimbledon stond de Serviër acht games af en in 2020 bij de ATP Cup zes games.