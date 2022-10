Internationale boksbond laat Russische boksers weer toe tot wedstrijden

De internationale boksbond IBA laat boksers uit Rusland en Belarus weer aan wedstrijden meedoen. De sporters mogen weer deelnemen onder hun eigen vlag en krijgen ook hun volkslied te horen als ze een gouden medaille winnen.

Sinds de Russische invasie in februari in Oekraïne werden boksers uit Rusland en Belarus geweerd. Het bestuur van de IBA heeft die maatregel nu afgeschaft.

'Schandalig'

"De IBA is ervan overtuigd dat politiek geen invloed mag hebben op de sport. Voor alle atleten moeten de omstandigheden gelijk zijn", aldus de bond, waar de Rus Oemar Kremlev de voorzitter is. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom is de belangrijkste geldschieter van de IBA.