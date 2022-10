Dortmund hoopt na winterstop op Haller, maar geeft hem 'alle tijd van de wereld'

Borussia Dortmund heeft goede hoop dat Sébastien Haller na de winterstop weer kan aansluiten bij het eerste elftal. De spits ondergaat op dit moment nog behandelingen nadat in juli teelbalkanker bij hem was ontdekt.

Daardoor kwam Haller nog geen minuut in actie voor Dortmund, dat hem afgelopen zomer voor 31 miljoen euro overnam van Ajax.

"Sébastien en ik ontmoetten elkaar afgelopen dinsdag en hij vertelde me dat zijn chemotherapie binnenkort zou eindigen", vertelt algemeen directeur Hans-Joachim Watzke aan Bild. "We hopen dat hij in de tweede seizoenshelft weer op het veld kan staan."

De eredivisietopscorer van afgelopen seizoen werd in de voorbereiding na een training niet lekker, waarna onderzoek een tumor aan het licht bracht. Deze bleek ook nog eens kwaadaardig. De Ivoriaans international (28) onderging enkele maanden chemotherapie.

Haller krijgt de tijd

"We hebben goede hoop op een terugkeer volgend jaar", vervolgt Watzke. "Maar we willen en moeten Sébastien niet onder druk zetten. Het is een zware ziekte. Hij krijgt alle tijd van de wereld."

Haller werd vorig seizoen met 21 doelpunten topscorer van Nederland, daarnaast was hij in de Champions League elf keer trefzeker. Dortmund bezet op dit moment de vierde plaats in de Bundesliga, twee punten achter koploper Union Berlin.

Haller speelde in de eredivisie anderhalf seizoen voor Ajax en tweeënhalf jaar voor FC Utrecht.