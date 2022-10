Franse actrices en zangeressen knippen haar af, als steun aan Iraanse vrouwen

In Frankrijk hebben zo'n 50 beroemde actrices en zangeressen een video opgenomen waarin ze een haarlok afknippen als steunbetuiging aan de Iraanse Mahsa Amini en Iraanse vrouwen in het algemeen. De video is gepost op de Instagrampagina "soutienfemmesiran", wat "steun vrouwen in Iran", betekent.

Onder de deelnemers zijn Hollywood-sterren als Marion Cotillard en Juliette Binoche, zangeres Yaël Naim en ook Isabelle Adjani en Jane Birkin. "For freedom!", roept Binoche die als eerste in beeld komt en een flink pluk van haar eigen haar afknipt.

Mahsa Amini kwam vorige maand om het leven nadat ze in Iran was opgepakt omdat ze haar sluier "niet correct" droeg: er was haar te zien. Ze werd opgepakt door de moraalpolitie en zou daarna volgens getuigen zijn mishandeld.

Haar dood leidde tot vele protesten in Iran. Vrouwen (en ook mannen) gingen de straat op en knipten daarbij symbolisch hun haar af. Bij de betogingen wordt doorgaans hard opgetreden door de Iraanse politie. Er zijn de afgelopen weken vele tientallen doden gevallen.

'Niet alleen staan'

"Iraanse vrouwen demonstreren met gevaar voor eigen leven", schrijven de Franse sterren op Instagram. "Het Iraanse volk vraagt onze steun. Hun dapperheid en waardigheid verdienen die steun. Daarom knippen wij ook onze lokken af."

Een van de initiatiefnemers is actrice Julie Gayet, de partner van oud-president François Hollande. "Iraanse vrouwen moeten weten dat ze er niet alleen voor staan. Zwijgen is misschien wel de ergste vorm van geweld", zei zij op de Franse radio.

In Frankrijk krijgt de dood van Mahsa Amini veel aandacht. Iraniërs in Frankrijk hebben gedemonstreerd en het Franse parlement heeft een minuut stilte in acht genomen. Ook schreven honderden Franse filmsterren, onder wie Léa Seydoux en Dany Boon, een open brief waarin ze oproepen "de opstand van Iraanse vrouwen te steunen".

Ook de Zweedse Europarlementariër Abir Al-Sahani knipte gisteravond in het Europees Parlement in Strassbourg een stuk af van haar kapsel. "Totdat de vrouwen van Iran vrij zijn, zijn wij solidair met hen", zei Al-Sahani, die is geboren in Irak.

"Jin, Jiyan, Azadi" (Koerdisch voor "Vrouwen, leven, vrijheid"), vervolgde zij, pakte een schaar en zette deze in haar paardenstaart: