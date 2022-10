Ethiopië levert verdachte van mensensmokkel uit aan Nederland

Ethiopië heeft een verdachte van mensensmokkel uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 38-jarige Eritreeër ervan dat hij tussen 2014 en 2020 op grote schaal Eritreeërs van Afrika naar Nederland heeft gesmokkeld en daarbij veel geweld gebruikte. Hij zat in Ethiopië ook al een celstraf uit voor mensensmokkel.

Het OM zegt dat slachtoffers onderweg in Libië werden mishandeld, gemarteld en verkracht, terwijl ze opgesloten zaten in kampen met honderden anderen. Meerdere migranten zouden daardoor zijn omgekomen.

Familie in Nederland werd intussen afgeperst en moest grote sommen geld betalen voordat het opgesloten familielid verder mocht reizen in overvolle en onveilige bootjes. Ook bij die reis over zee kwamen migranten om, zegt het OM.

De 38-jarige verdachte zou leiding hebben gegeven aan een criminele organisatie die de mensensmokkel regelde. Hij is vanochtend op Schiphol aangekomen en wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.