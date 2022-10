12 jaar cel en tbs geëist tegen man van 70 in grote misbruikzaak Alblasserdam

Justitie heeft twaalf jaar cel en tbs geëist tegen een man uit Alblasserdam. De 70-jarige verdachte Cees de J. zou dertien jongetjes tussen de 6 en 14 jaar hebben misbruikt.

De man stond in de buurt bekend als opa Cees, bij wie kinderen altijd graag over de vloer kwamen, meldt Rijnmond.

Tijdens de voortzetting van de rechtszitting vandaag noemde de officier van justitie het ongepast om de verdachte 'opa' te noemen. "Sommige kinderen noemden hem hun beste vriend, maar hij heeft dat vertrouwen beschaamd. Hij gaf hun cadeaus en wilde er seks voor terug", aldus de officier.

Bij de eerste zitting, gisteren, bleek dat het misbruik begon toen De J. mantelzorger was bij een oudere vrouw in de buurt. Daar kwamen ook vaak twee broertjes en hun vriendjes. De verdachte voerde aan dat de kinderen zelf het initiatief tot seksuele handelingen namen.

Hij vergat nooit een verjaardag

Na het overlijden van de vrouw, verplaatste het tafereel zich naar de eigen woning van de man in Alblasserdam. Er kwamen steeds meer kinderen over de vloer. Gamen, eten, drinken. Hun ouders dachten dat het gezellig was.

"Hij was als een tweede vader voor hen", aldus een moeder van een van de jongens. "Echt een superopa, want ze hebben zelf geen opa. Hij vergat nooit een verjaardag, was er altijd, ook met Kerst. Een van de jongens wilde een mountainbike, die kon ik niet betalen en toen kreeg hij hem van Cees."

Totdat duidelijk werd dat De J, het zakgeld, een bezoek aan de McDonalds, Pokémonplaatjes of een Nerf-pistool niet uit goedheid aan de kinderen gaf, maar in ruil voor seks. De J. heeft de handelingen grotendeels bekend.

Eerst zijn eigen kinderen

Uit onderzoek blijkt dat de man een seksuele stoornis heeft en lijdt aan de ziekte van Alzheimer. De officier van justitie zegt dat tbs nodig is om de maatschappij maximaal te beschermen tegen de verdachte. Hij gaat ervan uit dat de man zijn hele leven minderjarigen heeft misbruikt. "Eerst zijn eigen kinderen, daarna een nichtje en nu deze dertien jongens in Alblasserdam", aldus de officier.

De ouders van de slachtoffer zijn tevreden met de strafeis. "Het belangrijkste voor hen is dat hij nooit meer terugkeert in de samenleving", zegt advocaat Van Loosbroek namens hen.

Wanneer de rechter uitspraak doet is nog onbekend.