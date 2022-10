'Iedereen gaat profiteren', Truss verdedigt stimuleringsplan op partijcongres

De Britse premier Truss heeft op het congres van de Conservatieve Partij in Birmingham haar stimuleringsplan voor de Britse economie verdedigd. "Verandering gaat altijd met verdeeldheid gepaard", zei ze op de laatste dag van het congres in Birmingham van de Conservatieve Partij. "Niet iedereen zal hier voor zijn, maar iedereen zal van het resultaat profiteren: economische groei en een betere toekomst. Dat is het plan dat wij gaan waarmaken."

Truss moedigde haar partijgenoten aan om de eenheid te bewaren. Ze moest haar gezag zien te herstellen na de slechte ontvangst van de plannen die minister van Financiën Kwarteng vorige maand presenteerde. "Te lang ging het politieke debat over de vraag hoe we de economische taart moeten verdelen. De taart moet groter worden, zodat iedereen een groter deel kan krijgen", zei Truss vandaag.

"Iedereen zal van het resultaat profiteren", zei Truss: