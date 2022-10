VVD-Kamerlid botst met D66-minister over plannen levenslang

Regeringspartij VVD is niet te spreken over uitspraken van minister Weerwind voor Rechtsbescherming over levenslange gevangenisstraf. Weerwind, van D66, zegt in een interview met het AD dat we eraan zullen moeten wennen dat levenslang gestraften vaker vrij zullen komen na een herbeoordeling van hun straf. Kamerlid Ulysse Ellian van de VVD reageerde daar furieus op op Twitter:

de boze tweet van Ellian - NOS

Vanochtend sprak de Tweede Kamer over de kabinetsplannen met levenslange gevangenisstraf. Kern daarvan is dat niet langer de minister, maar een rechter na 25 jaar moet beoordelen of iemand alsnog vrij kan komen. Weerwind vindt dat zuiverder. Hij wil voorkomen dat politieke druk de beslissing beïnvloedt. De tweet van VVD'er Ellian schoot bij Joost Sneller van coalitiegenoot D66 in het verkeerde keelgat. Hij noemde die "ranzig en staatsrechtelijk dubieus". Hij eiste dat Ellian zijn tweet zou terugnemen of anders een motie van wantrouwen tegen Weerwind zou indienen. Ellian zei de staatsrechtelijke component niet te zien. "Ik denk dat ik ik zo even met meneer Sneller een kop koffie moet gaan drinken om de lucht te klaren." Na die kop koffie stuurde Ellian opnieuw een tweet, waarin hij spijt betuigde:

Vanochtend was ik zo nijdig toen ik het interview met de minister las, dat ik een emotionele tweet stuurde met een hard verwijt aan de minister.



Ik neem die woorden terug en zal het debat verder op de inhoud voeren. — Ulysse Ellian (@UlysseEllian) October 5, 2022

Ook met Weerwind gaat Ellian binnenkort een kop koffie drinken, want de minister was persoonlijk geraakt door de tweet van het Kamerlid. "Ik vond het stuitend, insinuerend en het deed mij pijn", zei hij tijdens het debat.

Mening Toch blijft de VVD'er bij zijn kritiek op de woorden van de minister. Die zei in het AD dat de belangen van slachtoffers en nabestaanden zwaar moeten meewegen bij het besluit om een zware crimineel vrij te laten. Maar bij het argument dat nabestaanden ook levenslang hebben zet Weerwind vraagtekens. "Ik begrijp dat volstrekt. Het gaat om de zwaarste misdaad die je kunt bedenken. Het is een mening, die hebben we mee te wegen. Maar het is een mening." "Ik begrijp niet hoe je kunt zeggen dat het 'een mening' is dat nabestaanden levenslang hebben", zei Ellian. Hij kreeg steun van Joost Eerdmans van JA21 en Raymond Knops van het CDA. "Het is een rare gedachte dat de Nederlanders er maar aan moeten wennen dat mensen die hele erge dingen hebben gedaan vrijkomen", zei Knops. "Mijn eerste gedachte was dat de minister de D66-slogan 'Laat iedereen vrij, maar niemand vallen' iets te letterlijk heeft genomen." Het interview was bij Knops "niet helemaal in het juiste keelgat geschoten".

Levenslang, hoe zit dat ook alweer? Een levenslange gevangenisstraf in Nederland was tot 2016 ook altijd echt levenslang. Nu hebben veroordeelden het recht om na 25 jaar te vragen om vrijlating. Europese regels bepalen dat je mensen niet mag opsluiten zonder perspectief op vrijheid. Deskundigen geven een advies, en de minister voor Rechtsbescherming neemt de uiteindelijke beslissing. Dat is niet zuiver, vindt het kabinet, omdat een minister politieke redenen mee kan laten wegen bij zijn besluit. Daarom zou die bevoegdheid bij een onafhankelijke rechter moeten komen te liggen. Aanleiding was de zaak van Cevdet Y., de man die in 1983 zes mensen doodschoot in een Delfts café. Toenmalig minister Dekker bleef lang weigeren hem gratie te verlenen, ondanks positieve adviezen. Uiteindelijk kon Dekker in 2021 niet anders doen dan hem vrijlaten. "De juridische mogelijkheden om gratie af te wijzen zijn uitgeput", zei hij met tegenzin. Er zitten op dit moment 62 mensen een levenslange gevangenisstraf uit in Nederland. Bekende gevallen zijn Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, topcrimineel Willem Holleeder en tramschutter Gökmen T.