Wat kan Poetin nog? 'Hij stevent af op een heel grote nederlaag'

De Russische president Vladimir Poetin lijfde vier Oekraïense regio's in en kondigde een grote mobilisatie af, maar op het slagveld boekt hij alleen maar verliezen. Oekraïense troepen breken de afgelopen dagen razendsnel door de Russische linies in het zuiden en noordoosten van het land.

Bovendien, zegt De Kruif, blijft ook Oekraïne reservisten trainen. "En in tegenstelling tot de Russische soldaten zijn de Oekraïense soldaten supergemotiveerd. De Oekraïense reservisten krijgen onder meer training in Groot-Brittannië. Ze staan te springen om de wapens ter hand te nemen."

Met de annexatie en mobilisatie hoopte Poetin het offensief af te remmen, zegt Deen, maar dat is vooralsnog niet gelukt. "Hij dacht: met afschrikking kan ik de opmars misschien stoppen. Maar Oekraïne liet gelijk zien: daar trekken we ons niets van aan. En de vaak ongetrainde, gemobiliseerde jongens, veel nut aan front hebben ze niet."

Op dit moment lijkt de Russische legerleiding in het noorden en het zuiden dezelfde fout te maken, zegt Deen. "Russische troepen moeten steeds te lang blijven, terwijl allang duidelijk is dat ze geen kans maken en bevoorradingsroutes door de Oekraïners zijn afgesneden. Daardoor worden ze omsingeld en raken ze in ernstige problemen. Ze moeten zich dan overgeven of terugtrekken. Of ze komen in grote getale om."

Poetin lijkt nu te hopen dat de strijd zó lang duurt, dat het Oekraïense leger alsnog uitgeput raakt en het front stagneert. De Kruif: "Poetin heeft eigenlijk nog maar één troefkaart: tijd."

"Ook Oekraïne heeft geen ongelimiteerde middelen", zegt hoogleraar oorlogsstudies Frans Osinga (Universiteit Leiden). "Rusland hoopt dat de westerse eenheid op een gegeven moment opbreekt en de wapenleveranties stokken."

Winterweer

Wat daarbij kan helpen, is de winter. In het natte najaar en de ijskoude winter is het een stuk lastiger om nog terreinwinst te boeken. De strijd kan dan een tijdlang goeddeels stilliggen. "Grote operaties zijn in winterse omstandigheden echt onmogelijk. Het Russische leger kan dan wat herstellen en proberen massaal wapens en voertuigen te regelen."

Osinga: "Als Rusland de oorlog over de winter heen kan trekken, hebben ze de kans om een groot deel van de 300.000 opgeroepen reservisten een training te geven en daarna mee te laten doen aan de strijd."

'Kernbom op front niet effectief'

Maar wat als Oekraïne de frontlijn de komende maanden wél steeds verder richting de Russische grens blijft duwen, in het gebied dat Rusland sinds vrijdag als Russisch ziet? Kremlinkenners speculeren al een tijdje dat Poetin met de annexatie zichzelf een rechtvaardiging geeft om kernwapens in te zetten.

Maar behalve dat een nucleaire aanval een zware westerse tegenreactie zal uitlokken én te ver zal gaan voor Ruslands semi-bondgenoten China en India, zal zo'n aanval niet heel effectief zijn. Althans, niet aan het front, volgens Osinga. "De uitwerking van een kernwapen is verschrikkelijk, maar slechts op een gebied van twee, drie kilometer. Het front is honderden kilometers lang."

Poetin zou nog kunnen kiezen voor een kernbom op het regeringsgebouw in Kiev, zegt Osinga, om zo het Oekraïense landsbestuur en de legerleiding grotendeels uit te schakelen. Of één symbolische kernaanval in Oekraïens gebied of een ontploffing in de lucht. "In de hoop dat het Westen dan geen steun meer durft te leveren aan Oekraïne, uit angst voor verdere nucleaire aanvallen."

Eerder legden we in deze video uit hoe de Russische nucleaire doctrine in elkaar zit: