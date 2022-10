Weg in Friesland dicht wegens overstekende slangen

De weg die dwars door natuurgebied Fochteloërveen in Friesland loopt, is de komende tijd dicht voor auto's, motoren en ander gemotoriseerd verkeer.

Zo krijgen reptielen en amfibieën tussen 09.00 en 18.00 de kans om veilig over te steken, meldt Omrop Fryslân.

In het natuurgebied op de grens van Friesland en Drenthe leven veel ringslangen, gladde slangen en adders. Die zoeken de warmte van de weg op. Of ze steken die weg over, om een bad te nemen in een van de plassen. Het zonnige herfstweer van de laatste tijd maakt ze extra actief. Omdat de weg druk wordt bereden, levert dat slachtoffers op: de afgelopen dagen alleen al zijn er volgens Natuurmonumenten vijftig slangen doodgereden.

Kraanvogels

Het is niet de eerste keer dat de Fochteloërveenweg (tijdelijk) wordt afgesloten. In september 2019 deden Natuurmonumenten en de gemeente Ooststellingwerf de weg ook dicht. Er waren dat jaar al meer dan 160 slangen doodgereden. In 2020 was de weg een paar dagen dicht om broedende kraanvogels te beschermen.

Inmiddels zijn er verregaande plannen om de weg door het natuurgebied gedurende 2,5 jaar helemaal af te sluiten voor autoverkeer. Het gaat om een proef, waarbij vooral wordt onderzocht of de flora en fauna baat hebben bij veel minder lawaai en meer rust. Het is nog niet duidelijk wanneer die langdurige afsluiting ingaat.