Vanavond op tv: Het stikstofadvies van Remkes • Van Gogh en Klimt in één tentoonstelling

'Houd vast aan 2030'

Hoe komt Nederland uit de stikstofimpasse? De afgelopen tijd sprak Johan Remkes met boeren, natuurbeschermers, overheden en bedrijven. Vandaag presenteert hij z'n conclusies.

Haagse bronnen vertellen de NOS dat Remkes wil vasthouden aan 2030 als jaar waarin de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn. Hij vindt ook dat 500 tot 600 veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden snel moeten stoppen.

In de uitzending zetten we alle adviezen van Remkes op een rij en horen we reacties van boeren- en natuurorganisaties.