Remkes: houd vooralsnog vast aan halvering stikstof in 2030

Het jaartal 2030 voor de stikstofdoelen moet niet zomaar opzij worden geschoven. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot dan is gehalveerd en moet daar voorlopig aan vasthouden. Dat stelt stikstofbemiddelaar Johan Remkes volgens Haagse bronnen in zijn rapport over de stikstofcrisis. Het rapport wordt om 13.00 uur gepresenteerd. Hij vindt ook dat 500 tot 600 veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar moeten stoppen. In de praktijk kan dit gedwongen uitkoop betekenen. Tot nu toe is het beleid om boeren zo veel mogelijk op vrijwillige basis te laten stoppen. Remkes wil het jaartal 2030 niet loslaten. Wel wil hij dat tussen 2025 en 2028 nog eens wordt bekeken of de stikstofreductie dan ook overal kan worden gehaald.

NOS-verslaggever Lars Geerts: "De adviezen van Remkes liggen wel ongeveer in de lijn der verwachting. Maar dat zoveel bedrijven tussen de 500 en 600 binnen een jaar uitgekocht moeten worden, had ik niet verwacht. Dat is echt een stevige maatregel. Het wordt gedwongen uitkoop zal Remkes trouwens niet in de mond nemen. Het ligt politiek ontzettend gevoelig. Coalitiepartijen VVD, CDA en de ChristenUnie willen dat namelijk niet en daarom hebben ze zoveel geld voor vrijwillige uitkoop uitgetrokken. Ze willen de boeren niet voor het hoofd stoten."