Remkes: binnen een jaar 500 tot 600 grote uitstoters stikstof uitkopen

Het kabinet moet zorgen dat 500 tot 600 grote veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar stoppen. Dat is een van de adviezen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Hij sprak de afgelopen maanden met boeren, bestuurders en andere betrokkenen bij de stikstofcrisis. Remkes noemt het laten stoppen van de zogenoemde 'piekbelasters', grote stikstofuitstoters in de buurt van Natura 2000-gebieden, "de minst kwade route" naar een forse stikstofreductie. De 500 tot 600 grote veehouderijen vormen volgens hem ongeveer 1 procent van alle boerenbedrijven. Hij wil zo veel mogelijk inzetten op een ruimhartige regeling voor vrijwillige uitkoop. Maar als daar onvoldoende animo voor is, is verplicht stoppen wat hem betreft ook een optie.

Politiek verslaggever Lars Geerts: "De adviezen van Remkes liggen wel ongeveer in de lijn der verwachting. Maar dat zoveel bedrijven binnen een jaar uitgekocht moeten worden, had ik niet verwacht. Dat is echt een stevige maatregel. Gedwongen uitkoop ligt politiek ontzettend gevoelig. Coalitiepartijen VVD, CDA en de ChristenUnie willen dat namelijk niet en daarom hebben ze zoveel geld voor vrijwillige uitkoop uitgetrokken. Ze willen de boeren niet voor het hoofd stoten."

Remkes schrijft verder dat hij het jaartal 2030 nog niet wil loslaten. Hij vindt het "noodzakelijk" om met een deadline te werken. Wel wil hij dat op twee momenten, in 2025 en 2028, nog eens wordt bekeken of de stikstofreductie overal kan worden gehaald. Hij vindt dat er dan alsnog besloten moet kunnen worden om om "dwingende inhoudelijke redenen" in sommige gevallen toch meer tijd te nemen. Politieke afwegingen mogen daarbij geen rol spelen, benadrukt hij. Over '2030' was de afgelopen tijd veel te doen. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in dat jaar gehalveerd is. Dat hebben de vier coalitiepartijen in het regeerakkoord afgesproken. Maar boeren vinden dat jaartal een onhaalbare kaart en willen dat de deadline vijf jaar naar achteren wordt geschoven. In een interview met het AD zei CDA-leider Hoekstra in augustus, ondanks de coalitieafspraak, dat 2030 niet heilig is.