Schaakrel duurt voort: 'Niemann speelde waarschijnlijk meer dan 100 keer vals'

De omstreden schaakgrootmeester Hans Niemann zou in meer dan 100 onlineduels hebben valsgespeeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de schaakwebsite chess.com, dat Niemann de toegang tot het platform voorlopig heeft ontzegd.

"We hebben ontdekt dat Hans waarschijnlijk heeft vals gespeeld, waaronder in verschillende evenementen waar prijzengeld te verdienen was", staat in een uitvoerige verklaring van 69 pagina's te lezen. Chess.com leverde daarmee geen half werk af en is na alle bevindingen vrijwel zeker van Niemanns fraude.

In de persoon van Ken Regan heeft er ook nog een onafhankelijke expert naar de zaak gekeken, die geen enkele twijfel over het valsspelen kent.

Bom barst in St. Louis

Niemann won onlangs in St. Louis verrassend van wereldkampioen Magnus Carlsen. De Noor beschuldigde de Amerikaan daarna van valsspelen en weigert nog tegen hem te spelen. Niemann (19) gaf daarop toe in twee onlinepartijen, toen hij 12 en 16 was, te hebben valsgespeeld.

Volgens chess.com heeft Niemann echter illegale hulp gekregen in meer dan 100 onlinepartijen, waarvan de meest recente in 2020 was. Hij zou de beschuldigingen ook hebben toegegeven aan de website.