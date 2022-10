Iran laat protesterende voetballer Hossein Mahini op borgtocht vrij

De Iraanse voetballer Hossein Mahini, die was opgepakt vanwege zijn steun aan de protesten tegen het islamitische regime, is vannacht op borgtocht vrijgelaten. Hij betaalde hiervoor omgerekend 30.000 euro, meldt de Iraanse sportzender Varzesh3.

De arrestatie van Mahini leidde eerder tot veel steunbetuigingen aan de voormalig aanvoerder van de Iraanse club Persepolis FC. Zo betoonde het Iraanse nationale team solidariteit aan Mahini. "Iedereen die zich zorgen maakt over landgenoten is geen crimineel, maar een eervol persoon [...] Laat Mahini vrij", was de boodschap van de ploeg.

De protesten in Iran ontstonden drie weken geleden naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Koerdische Mahsa Amini. Zij werd in Teheran opgepakt door de moraalpolitie, omdat zij haar hoofddoek niet volgens de islamitische kledingvoorschriften droeg. Volgens ooggetuigen werd zij na haar arrestatie mishandeld. Amini overleed nadat zij drie dagen in coma in het ziekenhuis had gelegen.

Sindsdien gingen duizenden Iraniërs de straat op om te demonstreren voor meer vrijheden. Door heel het land deden vrouwen uit protest hun hoofddoek af en knipten hun haar af. De protesten worden soms hard neergeslagen.

Mahini is niet de enige voetballer die zich kritisch uitlaat over het islamitische regime. Kaveh Rezaei, die eerder speelde voor Club Brugge, zit vast omdat hij de opstand in zijn land openlijk steunde. Het Iraanse elftal droeg vorige week voorafgaand aan een vriendschappelijk duel tegen Senegal zwarte jassen, uit protest tegen het geweld waarmee de protesten worden neergeslagen.

Jonge demonstranten

De protesten in Iran vinden de laatste dagen vooral plaats op scholen en universiteiten, zegt Iran-deskundige Peyman Jafari in het NOS Radio 1 Journaal. "De mensen die nu de straat op gaan, zijn heel jong", aldus Jafari. Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde, die verantwoordelijk is voor de arrestaties, is meer dan 90 procent van de arrestanten jonger dan 25 jaar.

Maandag sprak opperste leider ayatollah Khamenei zich voor het eerst uit over de protesten in zijn land. De acties zijn niet spontaan georganiseerd door "gewone Iraniërs", maar door vijanden van Iran, beweerde hij. Hierbij noemde Khamenei expliciet de Verenigde Staten en Israël.

Ook liet Khamenei zich uit over de leeftijd van de demonstranten. Sommigen van hen zijn volgens hem "tieners" die de straat op gaan "omdat ze iets op internet hebben gezien." Het aantal is natuurlijk "erg klein vergeleken met de trouwe en loyale Iraanse jeugd", aldus de ayatollah.

Na de toespraak waren op verschillende scholen opnieuw protesten, schrijft de BBC. Zo verschenen op sociale media video's waarin meisjes zwaaien met hun hoofddoek en foto's van meisjes die hun middelvingers opsteken richting een foto van Khamenei en Ruhollah Khomeini, de oprichter van de islamitische republiek Iran.