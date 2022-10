Zo vader, zo zonen: Shane (15) is nieuwste Kluivert-telg in Oranjeshirt

Zijn vader kwam tot 79 interlands en zijn acht jaar oudere broer speelde tot dusver twee keer voor het Nederlands elftal. Na Patrick en Justin wordt Shane de nieuwste Kluivert in het shirt van Oranje. Nog niet in het 'grote' Oranje uiteraard, want Shane is pas net 15. Hij werd na een stage begin september deze week voor het eerst geselecteerd voor Nederland onder 16, dat later deze maand twee oefenduels speelt in Italië. Opa Kenneth gaf voorbeeld Bij de familie Kluivert stroomt de sport door de aderen. Naast Shane en de 23-jarige Justin (Valencia) hebben ook de andere zonen van Patrick voetbaltalent. Ruben (21) maakt deel uit van de selectie van FC Utrecht en zat al eens in een voorselectie van Oranje onder 19. Quincy (25) speelde in het verleden in de jeugd van Ajax en Vitesse.

Patrick Kluivert (rechts) met zijn vader Kenneth - ProShots

Patrick, die met veertig goals een van de topscorers aller tijden van Oranje is, en zijn zonen hebben dat talent vast en zeker geërfd van Kenneth, de vader van Patrick en opa van Quincy, Justin, Ruben en Shane. Kenneth Kluivert speelde in de jaren zestig in de hoogste voetbalcompetitie in zijn geboorteland Suriname, waarvoor hij bovendien drie interlands afwerkte. Duizendpoot Waar Quincy, Ruben en Justin zonen zijn uit Kluiverts eerste huwelijk, is Shane de zoon van zijn huidige vrouw Rosanna Kluivert. Shane Kluivert woont bij zijn ouders in Barcelona en komt al ruim vijf jaar uit in de jeugdopleiding van FC Barcelona. Kijk hieronder naar de aflevering van Tiki Taka Touzani met Patrick en Shane Kluivert:

De jongste Kluivert is niet alleen een ster op het veld, maar ook op andere vlakken. Zo heeft hij ook een passie voor koken, was hij met kooktips actief op social media en heeft hij zelfs enkele kookboeken achter zijn naam staan. Shane Kluivert wordt in de selectie van Oranje onder 16 onder meer vergezeld door Jesaja Mustapha. Diens vader Riga kwam in Nederland uit voor Vitesse, Sparta en RBC. Kijk hieronder naar een interview dat het NOS Jeugdjournaal in september met Shane Kluivert had:

Een interview met Shane Kluivert in Barcelona. - NOS

PSV-jeugdspeler Jaden de Guzman, de zoon van voormalig Oranje-international Jonathan de Guzman, haalde de definitieve selectie niet. Zoons Van der Vaart en Van Persie kloppen op deur Een treetje hoger staan onder anderen Damian van der Vaart (de zoon van Rafael van der Vaart) en Shaqueel van Persie (de zoon van Robin van Persie). Zij zijn opgenomen in de selectie van de zogenoemde 'Futures' van Onder 17, spelers die nog niet in aanmerking komen voor de definitieve selectie, maar wel in in beeld zijn. Skye Vink (de zoon van Marciano Vink) zit in de definitieve selectie van Oranje onder 17.

Rafael van der Vaart met zoon Damian (rechts) tijdens zijn afscheidsduel bij HSV - ANP