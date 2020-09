Eén seconde vreesde Blind einde loopbaan: 'Blij dat ik weer op het veld sta'

Blind is terug en knipoogt: 'Ben mentaal ijzersterk' - NOS

Tweeënhalve week na het schrikmoment tegen Hertha BSC stond Daley Blind zondag weer op het veld bij Ajax in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-1). "Alle testen waren positief", zei Blind na afloop. "Ik kreeg snel groen licht van de artsen en medici van Ajax en het ziekenhuis."

Aan een eventueel vroegtijdig einde van zijn loopbaan heeft hij nauwelijks gedacht. "Misschien één seconde", gaf Blind toe, om er direct met een knipoog aan toe te voegen. "Ik ben mentaal ijzersterk."

'Hopelijk nog heel lang op het veld'

Blind ging tijdens een oefenduel met Hertha zonder tegenstander in de buurt naar de grond, nadat zijn defribillator was afgegaan. Afgelopen dinsdag werd bekend dat de 30-jarige international de training had hervat.