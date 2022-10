Herstel kademuren Valkenburg begonnen, duurt half jaar

In Valkenburg zijn aannemers begonnen met het herstel van de kademuren. Die werden vorig jaar juli zwaar beschadigd door de overstromingen in Limburg.

De muren waren al provisorisch gerepareerd, maar nu worden ze definitief hersteld. Het opbouwen van de muren gaat ongeveer een half jaar duren. "Het eerste deel langs de Geul moet voor de kerstdagen klaar zijn, begin januari volgen de muren langs de Molentak", zei Chrit Wolfhagen van Waterschap Limburg in het NOS Radio 1 Journaal.

De schade aan de muren en bruggen is groot. Ook raakten meer dan 2000 huizen beschadigd, waardoor honderden mensen dakloos werden. Het getroffen gebied werd uitgeroepen tot rampgebied, waardoor slachtoffers sneller konden worden geholpen. Ook was er een landelijke inzamelingsactie om geld op te halen. De schade in Valkenburg wordt geschat op 400 miljoen euro.

"Het is een hele opgave om de schade aan de kademuren te herstellen", zegt Wolfhagen. "Daar komt bij dat het lang duurt voordat alle vergunningen rond zijn." Langs en in de Geul groeien veel beschermde planten en daar moet voorzichtig mee worden omgegaan.