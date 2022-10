Bahrein trekt zich terug uit verkiezingen VN-Mensenrechtenraad

Bahrein zegt dat het zich terugtrekt als gevolg van "overleg met zijn geografische groep". Wat daar precies mee bedoeld wordt, is niet duidelijk. Wel benadrukt een regeringswoordvoerder tegenover persbureau Reuters dat Bahrein de Mensenrechtenraad steunt: "We zullen samenwerken met andere VN-lidstaten om het verbeteren van mensenrechten wereldwijd te promoten."

Bahrein trekt zich terug uit de verkiezing voor een plek in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. De kandidatuur van de eilandstaat stond onder druk vanwege beschuldigingen van mensenrechtenschendingen in het land.

De Mensenrechtenraad is een organisatie van de VN die toeziet op de naleving van mensenrechtenverdragen. De raad werd in 2006 opgericht als opvolger van de Mensenrechtencommissie van de VN. Die ging ten onder omdat er vaak landen in zaten die zelf de mensenrechten schonden.

Er zitten 47 lidstaten in de raad, uit alle werelddelen. Ook Nederland zit er op dit moment in, net als bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk. Landen worden voor drie jaar verkozen en zijn voor één extra termijn herkiesbaar.

De raad is niet onomstreden. Zo werden in 2020 China, Rusland en Cuba gekozen, landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Diplomatiedeskundige Robert van de Roer stelde toen dat mensenrechtenorganisaties die uitverkiezing vergeleken met "vossen die je een kippenren laat bewaken". Rusland werd in april dit jaar geschorst als gevolg van de invasie in Oekraïne. Daarop besloot Rusland direct het lidmaatschap van de raad op te zeggen.