Veel transfers, weinig resultaat: dit Ajax heeft niets te zoeken in Champions League

Gek is dat niet. Ajax laat het keer op keer afweten in de grote wedstrijden.

Een striemend fluitconcert na beide helften, 'Schreuder, rot op' vanaf de tribunes en een massale leegloop tien minuten voor tijd na de 1-6 van Napolitaan Giovanni Simeone. Het is lang geleden dat het sentiment in Amsterdam zo negatief was als afgelopen dinsdagavond.

Na de historische nederlaag van Ajax tegen Napoli (1-6) zijn tal van pijnlijke conclusies te trekken. De pijnlijkste van allemaal? Gerry Hamstra en Klaas Jan Huntelaar zijn er in hun eerste transferzomer als technisch duo niet in geslaagd om een Champions League-waardige selectie samen te stellen.

Maar waar Napoli met spelers als Khvicha Kvaratskhelia, Giacomo Raspadori en Min-jae Kim directe versterkingen zag komen en liet zien dat een metamorfose niet lang hoeft te duren, is Ajax vooralsnog een onsamenhangend geheel, dat niets te zoeken heeft in de Champions League.

Dat mogen de beleidsbepalers zich aanrekenen. Het onervaren duo Hamstra/Huntelaar liep er in juli tijdens het trainingskamp in het Oostenrijkse Bramberg am Wildkogel nog stralend bij. De ene speler was nog niet gepresenteerd of de volgende stond alweer klaar. Het mediateam van Ajax draaide overuren.

Onder de streep trok Ajax tien spelers en een nieuwe trainer aan voor een recordbedrag van 105 miljoen euro. Maar ondanks de dure investeringen staan de Amsterdammers op de rand van een pijnlijke uitschakeling in de Champions League. Een opsomming van de zomerse aankopen laat zien dat het technische duo er niet in geslaagd is te anticiperen op het grote kwaliteitsverlies.

Schreuder

De eerste klus van Hamstra en Huntelaar was het aanstellen van de opvolger van succestrainer Erik ten Hag. Schreuder werd in mei aangesteld en kon vanaf juni bouwen aan een team dat minimaal moest overwinteren in Europa, het liefst in de Champions League.

Gelijk in de eerste wedstrijd tegen Fortuna Sittard moest hij zijn eigen fout om Dusan Tadic in de spits te zetten in de rust corrigeren. Hij gaf zijn misrekening ruiterlijk toe, maar het eerste smetje was daar. Wat volgde was een goede serie, waarbij Schreuder tegen sc Heerenveen, maar met name in de Champions League tegen Rangers FC, zijn experiment met Mohammed Kudus in de spits zag slagen.