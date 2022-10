Wisselen van energiebedrijf kan nauwelijks, toch wordt volop reclame gemaakt

De concurrentie op de energiemarkt ligt vrijwel stil. Bedrijven hebben al maandenlang geen aanbiedingen meer. Vaste contracten worden niet meer gegeven en op vergelijkingssites is er nauwelijks keuze in variabele contracten.

Energiebedrijven hebben de eerste acht maanden van het jaar ruim 33,5 miljoen euro uitgegeven voor reclames op onder meer televisie, radio en online. Dat is opvallend genoeg 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar toen er nog volop concurrentie was op de energiemarkt en consumenten makkelijk konden wisselen van energiemaatschappij.

Vattenfall zegt dat de hoeveelheid geld dat wordt besteed aan reclames niet is veranderd, maar dat het anders wordt besteed, bijvoorbeeld aan besparingscampagnes. Ook zegt het bedrijf dat reclametijd al voor de energiecrisis was ingekocht.

Essent zegt dat veel mensen behoefte hebben advies over energiebesparing en verduurzaming. "Essent sluit aan op deze behoefte door te laten zien welke mogelijkheden er zijn om minder gas en stroom te verbruiken en kosten te besparen, en dat ze met de expertise klaarstaat om te helpen stap voor stap te verduurzamen, met grote en kleine aanpassingen", aldus het bedrijf.

"Ook in tijden waarin de markt op slot lijkt te zitten doordat er geen (vaste) contracten aangeboden worden of omdat mensen niet van energieleverancier switchen is het zinvol om als merk zichtbaar te blijven", zegt Eneco in een reactie. "Zo onderhouden we de naamsbekendheid van Eneco, maar proberen we ook de merkassociaties te beïnvloeden. Zodat het merk Eneco overwogen wordt op het moment dat de markt wel weer verder open gaat."

In verduurzaming steken

"Vanuit het marketingperspectief begrijp ik dat bedrijven willen dat mensen aan hun merk denken, voor als de markt weer opengaat", zegt Willemijn van Dolen, hoogleraar marketing aan de Universiteit van Amsterdam. "Maar als je de bedragen hoort, zou je je ook kunnen afvragen of het geld niet beter in verduurzaming kan worden gestoken als je echt het beste met de klant voor hebt."

Ze wijst erop dat het onderwijzen van klanten over bespaargedrag ook grenzen kent. "Bespaartips kunnen ook op een website of op een gegeven moment weten klanten het wel. Er komt nu kritiek op gang over de vraag wat energiebedrijven zelf doen. Er is een crisis en wat doe je als bedrijf concreet om die op te lossen."