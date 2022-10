Wekdienst 5/10: Remkes overhandigt stikstofbevindingen • Begin Kinderboekenweek

Eerst het weer: vandaag begint met zon, later neemt de bewolking toe. In de namiddag en avond trekt vanuit het westen ook wat regen over ons land. Het waait matig tot krachtig uit het zuidwesten en met 18 tot 22 graden is het zeer zacht. De komende dagen blijft het zacht en vooral zaterdag valt een enkele bui.

Goedemorgen! Johan Remkes presenteert vandaag zijn bevindingen over het stikstofdossier aan het kabinet. En in het Verenigd Koninkrijk spreekt de zwaar bekritiseerde premier Truss op een partijcongres.

Wat heb je gemist?

Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben bij een gezamenlijke oefening raketten afgevuurd in zee in reactie op de ballistische raket die Noord-Korea gisteren lanceerde. Beide landen lanceerden twee ballistische ATACMS-korteafstandsraketten. Ook werd een Zuid-Koreaanse Hyunmoo-2-raket richting de Japanse Zee afgevuurd, maar die stortte vlak na de lancering neer.

De Noord-Koreaanse raket die gisteren werd afgevuurd, vloog over Japans grondgebied en kwam in zee terecht. Het was voor het eerst in vijf jaar dat een raket van Noord-Korea over Japan vloog.