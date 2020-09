CDU veruit grootste partij bij lokale verkiezingen in Noordrijn-Westfalen

De CDU is ondanks licht verlies veruit de grootste partij gebleven bij de gemeenteraadsverkiezingen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Volgens de exitpoll van de WDR komen de christendemocraten uit op 36 procent van de stemmen, anderhalve procentpunt minder dan bij de vorige verkiezingen in 2014.

De Groenen gaan er het meest op vooruit. Zij worden de derde partij met 19 procent van de stemmen, ruim 7 procentpunt meer dan in 2014. De sociaaldemocratische SPD blijft ondanks een fors verlies van bijna 8 procentpunt de tweede partij in Noordrijn-Westfalen, met 24 procent van de stemmen.

Daarachter volgen de rechts-populistische AfD met 6 procent (tegen 2,4 procent in 2014), de liberale FDP met 4,5 procent en Die Linke met 4 procent.

Opsteker voor Laschet

De uitslagen vormen een graadmeter voor de landelijke verkiezingen, die voor volgend jaar staan gepland. Bondskanselier Merkel heeft aangegeven na de stembusgang te stoppen als bondskanselier, een positie die ze sinds 2005 bekleedt. In de peilingen staat haar CDU/CSU op ruime voorsprong op de Groenen en de SPD.

De uitslag kan een opsteker zijn voor deelstaatpremier Armin Laschet, die als potentiële opvolger van Merkel wordt gezien. Hij heeft weliswaar iets verloren, maar de voorsprong op de nummer 2, de SPD, flink vergroot. "Dit zijn de grootste verkiezingen in Duitsland van dit jaar. Veertien miljoen kiezers zijn naar de stembussen geroepen en wij kunnen vanavond zeggen: de CDU heeft deze verkiezingen gewonnen". zei hij tegen zijn aanhangers. In december kiezen de christendemocraten een nieuwe leider.

Coronamaatregelen

De 14 miljoen kiesgerechtigden van de deelstaat mochten behalve voor de gemeenteraad, ook hun stem uitbrengen voor districtbestuurders en burgemeesters. In Keulen en Dortmund lijkt een tweede ronde nodig, omdat geen van de burgemeesterskandidaten een meerderheid van de stemmen zou hebben gehaald.

De lokale stembusgang was de eerste verkiezing sinds de coronacrisis. Vanwege het virus werd kiezers gevraagd een mondmasker in het stembureau te dragen. Ook moesten kiezers hun eigen pen meenemen. Overigens mochten mensen die een mondkapje weigerden te dragen wel hun stem uitbrengen.