'Iconische' Ritsma voor KNSB ideale man die met vuist op tafel kan slaan

De hamvraag luidde of de benoeming niet wat aan de late kant was, luttele weken voor aanvang van seizoen 2022/2023. Ach, het is maar hoe je het bekijkt, antwoordde Remy de Wit, de technisch directeur van de schaatsbond. "In ieder geval niet wanneer de Winterspelen van 2026 in Milaan het doel zijn."

De Nederlandse topschaatsers weten met Ritsma (52) op voorhand wie ze voor zich hebben. In drie woorden: "Afspraak is afspraak."

Met meel in de mond praten. Marchanderen. Om de hete brij heen draaien. Het is er de komende vier jaar niet bij onder het bewind van de voormalig schaatskampioen die nimmer een blad voor de mond nam of van zijn hart een moordkuil maakte.

Dat beiden bedankten voor de eer, betekende volgens De Wit niet dat Ritsma zijn derde keuze was. "Want ik beschikte over een lijst waarin prioriteit ontbrak."

Hoewel slechts in het bezit van ST3, het laagste landelijke trainersdiploma, geldt de Lemster als de ideale kandidaat. Een verbinder die eindelijk een eenheid moet smeden van de rijders uit de drie grote commerciële ploegen, die elkaar vorig seizoen soms het licht in de ogen niet gunden.

In de optiek van De Wit is Ritsma's statuur vele malen belangrijker dan ervaring of papiertjes. "We hadden echt behoefte aan een iconisch figuur. Iemand met wie coaches willen overleggen. Wanneer dat je criteria zijn, vallen veel kandidaten af."

Hij zat vijftien jaar geleden in de Commissie Schenk, vernoemd naar voorzitter Ard Schenk. Het college werd destijds in het leven geroepen om 'de topsportstructuur van het Nederlandse schaatsen te optimaliseren'. Recenter was hij als adviseur verbonden aan het Gewest Friesland. Daarbij bleef het.

Nadat hij op 38-jarige leeftijd vanwege rugproblemen gedwongen een streep zette onder het schaatsen, was hij een blauwe maandag topsportmanager bij de bobsleebond. Binnen het schaatsen vervulde hij sindsdien slechts twee functies in de periferie van de topsport.

Al na het eerste gesprek met de 'TD' waren Ritsma's ergste twijfels echter weggenomen. "Het werd me duidelijk dat de schaatsers er heel anders in staan dan een jaar geleden."

Net als in 1995 had hij naar eigen zeggen niet echt een hoge pet op van de schaatsbond toen hij vorige maand werd gepolst door De Wit. "Op basis van wat ik afgelopen seizoen had gezien was ik heel sceptisch."

Ondanks die rolverdeling wilde Ritsma het bondscoachschap geen duobaan noemen. "Omdat er meer dan twee mensen nodig zijn om dit tot een succes te maken."

Aanhaken of afhaken, wordt in ieder geval Ritsma's motto. Hij repte over een trein die vertrekt en waar eenieder die over vier jaar in olympisch Milaan de ploegenachtervolging en/of massastart wil rijden dient op te springen. "Wie geen zin heeft in die reis, moet daar zeker niet aan beginnen."

Nieuwe wind

Het is in ieder geval gedaan met de vrijblijvendheid op de onderdelen die in het verleden maar al te vaak als bijnummers werden afgedaan, waarschuwde de Lemster. "De sporters hebben zelf de afgelopen jaren een bepaalde vrijheid gecreëerd die ze eigenlijk zelf niet willen."

Dus waait onder Ritsma straks een nieuwe wind. "Wie zonder geldige reden afwezig is, valt buiten de boot voor Milaan 2026. Alleen gegronde afmeldingen worden geaccepteerd. Al betekent dat niet dat iemand al na één afzegging zijn plek kwijt is."