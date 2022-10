Kan 'stikstofman' Remkes de gemoederen sussen? Vandaag verschijnt advies

"We wachten op Johan Remkes." Dat was de afgelopen weken steevast het antwoord als in politiek Den Haag vragen werden gesteld over de stikstofaanpak van het kabinet. Maar na vandaag kunnen de bewindspersonen niet meer op deze formule terugvallen, want 'stikstofgespreksleider' Remkes presenteert vanmiddag zijn bevindingen. Daarna ligt de bal (opnieuw) bij het kabinet.

Het rapport van Remkes is het eindresultaat van een politieke koorddans tussen zeer uiteenlopende standpunten. De afgelopen weken sprak de 71-jarige VVD-coryfee met boeren, natuurorganisaties, lokale overheden en het bedrijfsleven over het vastgelopen stikstofbeleid. Zijn opdracht: de verhitte gemoederen in de stikstofdiscussie tot bedaren brengen. Die discussie draait om de kabinetsplannen die de stikstofuitstoot in Nederland in 2030 moeten halveren en in de buurt van kwetsbare natuurgebieden zelfs met 70 procent moeten verlagen. Omdat volgens RIVM-cijfers relatief veel schadelijke stikstofverbindingen afkomstig zijn van veehouderijen, is daar de meeste winst te behalen. Het stikstofbeleid is al sinds 2019 een heet hangijzer in de politiek, toen de Raad van State een streep door het beleid haalde. Bekijk de video voor een tijdlijn:

Vorige week waren er nog protesten op snelwegen, vandaag gaan boeren, kabinet en bemiddelaar Remkes rond de tafel. Boerenorganisaties willen dat de stikstofplannen van het kabinet worden aangepast. Een overzicht van de stikstofcrisis tot nu toe. - NOS

De presentatie van de kabinetsplannen in juni luidde een roerige periode in, met boerenprotesten, snelwegblokkades en demonstraties bij woningen van politici. Remkes was weliswaar aangesteld als 'verzoener', maar zijn benoeming kreeg niet bij iedereen de handen op elkaar. Veel boerenorganisaties vonden dat de oud-minister niet onafhankelijk kon opereren. Vooral zijn voorzitterschap van het 'Adviescollege Stikstofproblematiek', twee jaar geleden, stuitte hun tegen de borst. In die hoedanigheid had Remkes geconcludeerd dat het kabinet veel verder zou moeten gaan in zijn stikstofaanpak en moest de hele landbouw op de schop. Toch schoven de boeren uiteindelijk bij Remkes aan. Begin augustus was er een eerste gesprek met de VVD'er, later die maand een tweede. Waar het eerste gesprek "stevig en zwaar" was en bij vlagen emotioneel, toonden boerenorganisaties zich na het tweede gesprek voorzichtig positief. Het '2030-doel' De vraag is echter of dat optimisme na vandaag standhoudt. Want de onderlinge verschillen zijn groot, vooral tussen boeren- en natuurorganisaties. Veel boeren zeggen dat ze hun stikstofuitstoot wel willen verminderen, maar dat ze daar veel te weinig tijd voor krijgen. Het jaar 2030 is voor hen naar eigen zeggen niet haalbaar. Ze zien meer in vijf jaar uitstel en verwijzen daarbij naar de wet, waarin staat dat de stikstofdoelen in 2035 moeten worden gehaald. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord echter afgesproken om daar 2030 van te maken.

Met wie heeft Remkes gesproken? 5 augustus: boerenorganisaties als LTO, met uitzondering van de actiegroepen Agractie en Farmers Defence Force, en vertegenwoordigers van de duurzame landbouw.

15 augustus: natuur- en milieuorganisaties.

17 augustus: werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en brancheorganisatie Bouwend Nederland.

18 augustus: banken en 'ketenpartners', hoewel de meeste veevoerbedrijven, vleesverwerkers en de branchevereniging van supermarkten verstek lieten gaan.

22 augustus: lokale overheden.

31 augustus: nogmaals de boeren, dit keer ook Agractie en Farmers Defence Force.