Amerikaanse honkballer Judge breekt met 62ste homerun record uit 1961

Congrats @TheJudge44 on home run 62. History made, more history to make.

Het record in de American League stond ruim zestig jaar op naam van Yankee-legende Roger Maris. Het aantal van 61 is sindsdien al zes keer overtroffen, maar steeds zat er een luchtje van doping aan.

Mark McGwire van de St. Louis Cardinals sloeg 70 homeruns in 1998 en 65 het jaar erop, maar gaf later toe verboden steroïden te hebben gebruikt. Barry Bonds kwam in 2001 op 73 homeruns namens de San Francisco Giants, terwijl Sammy Sosa van Chicago Cubs vanaf 1998 tot 66, 65 en 63 homeruns kwam in vier seizoenen.

Ook rond Bonds en Sosa waren er verdenkingen van doping, maar zij ontkenden met opzet prestatieverbeterende middelen te hebben gebruikt.

Afgelopen week wist Judge het recordaantal van 61 te evenaren: