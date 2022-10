VS en Zuid-Korea lanceren raketten in reactie op 'roekeloze daad' Noord-Korea

Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben bij een gezamenlijke oefening een salvo raketten afgevuurd in zee in reactie op de ballistische raket die Noord-Korea gisteren lanceerde.

Zowel Zuid-Korea als de VS lanceerde twee ballistische ATACMS-korteafstandsraketten. Ook werd een Zuid-Koreaanse Hyunmoo-2-raket richting de Japanse Zee afgevuurd, maar die stortte vlak na de lancering neer. Daarbij vielen geen gewonden, aldus het leger.

De Noord-Koreaanse raket vloog over Japans grondgebied en kwam in zee terecht. Het was voor het eerst in vijf jaar dat een raket van Noord-Korea over Japan vloog. In het noorden van Japan moesten mensen evacueren en werd het treinverkeer stilgelegd. De Amerikaanse president Biden, de EU en VN-chef Guterres veroordeelden de "provocatie" van Noord-Korea. De Japanse premier Kishida sprak van een "roekeloze daad".

Gisteren hielden Zuid-Korea en de VS al oefeningen met in totaal acht gevechtsvliegtuigen als reactie op de lancering van Noord-Korea. De legers wilden zo aantonen dat ze "resoluut kunnen reageren" op provocaties van Noord-Korea.