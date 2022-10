Britse regering kondigt hardere koers tegen illegale immigranten aan

De Britse minister van Binnenlandse Zaken heeft op de derde dag van het congres van de Conservatieve Partij aangekondigd het asielbeleid verder aan te scherpen. De bedoeling is dat niemand die illegaal het land binnenkomt meer asiel mag aanvragen. "Als je vanaf een veilig land illegaal ons land inkomt, dan hoor je teruggestuurd te worden naar je eigen land of gedeporteerd te worden naar Rwanda", zei minister Braverman.

Naar eigen zeggen wil ze een definitief einde maken aan bootmigranten die het Kanaal oversteken, iets waar haar voorgangers ook al op aanstuurden. Wie het land via die route binnenkomt, zal onverbiddelijk worden uitgezet, stelt ze. Ook herhaalde zij een eerder streven van haar partij om het aantal mensen dat naar het VK migreert naar "tienduizenden" terug te brengen, in plaats van het huidige getal van 239.000.

Het recht om asiel aan te vragen is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Het Rwanda-plan

Eerder gaf de kersverse minister al tegenover The Telegraph toe dat het haar "droom" en "obsessie" is om migranten uit te zetten naar Rwanda. Op het congres sprak zij de ambitie uit om al voor Kerst de eerste vluchten naar Rwanda te laten vertrekken.

Het plan voor vluchten naar Rwanda komt uit de koker van de vorige regering (onder Boris Johnson) en werd door oud-minister Priti Patel tot op het bot verdedigd. De regering-Johnson hoopte ermee migranten af te schrikken. De nieuwe minister wil het controversiële plan van haar voorganger Patel doorzetten.

Braverman erkende eerder wel dat het Rwanda-plan "nog lang op zich zal laten wachten", vanwege juridische obstakels. De eerste vlucht, die afgelopen juni had moeten vertrekken, werd op het laatste moment tegengehouden door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Hoewel het VK niet meer deel uitmaakt van de Europese Unie, is het nog altijd gebonden aan dergelijke regelgeving. Daar wil Braverman in de toekomst vanaf, net als veel overige leden van de Tories.

Meer patrouilles op Het Kanaal

In de tussentijd wil Braverman het aantal patrouillevaarten op het stuk zee tussen Frankrijk en Engeland ophogen, om bootjes te onderscheppen.

Volgens de BBC hebben sinds begin dit jaar zo'n 33.500 mensen de oversteek over het Kanaal gewaagd. Dat is meer dan in heel 2021. Het ging vooral om migranten uit Albanië, Iran en Afghanistan. Mogelijk loopt het aantal dit jaar op tot 60.000 mensen.

Liefdadigheidsorganisatie Care4Calais heeft tegenover persbureau Reuters met afschuw gereageerd op de plannen. Volgens de organisatie zijn de meeste migranten die naar het VK komen vluchtelingen.