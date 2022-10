Internazionale verslaat en wipt over Barcelona in Champions League

De koploper van Spanje heeft het afgelegd tegen de nummer negen van Italië. Internazionale wipt over FC Barcelona heen in groep C van de Champions League na een 1-0 overwinning in het Giuseppe Meazza in Milaan. Daar hielden weinigen vooraf rekening mee, want Barcelona staat bovenaan de Spaanse competitie en verkeert in prima vorm, terwijl het dondert boven Milaan. Internazionale staat tiende en de positie van trainer Simone Inzaghi wordt met de week onzekerder. Maar de overwinning op Barcelona geeft genoeg lucht om weer een paar speelrondes te overleven. De Catalanen, die speelden zonder de geblesseerde Frenkie de Jong en Memphis Depay, hadden voor rust meer de bal, maar het was Inter, waar Stefan de Vrij in de basis begon, dat op voorsprong kwam. Hakan Calhanoglu trof het doel met een bekeken schot in de hoek van buiten het strafschopgebied.

De Vrij kegelt Lewandowski omver - Pro Shots

Na rust trok Barcelona vol ten aanval. Ousmane Dembélé raakte na een uur spelen de paal en Barcelona leek erna op 1-1 te komen via Pedri. Maar na een interventie van de VAR bleek dat Ansu Fati hands had gemaakt nadat Inter-goalie André Onana onder de bal was doorgegaan. Goal afgekeurd. Xavi was furieus en kreeg geel. Barca bleef fanatiek aanvallen, maar gigantische kansen kwamen er niet. In de acht (!) minuten blessuretijd die werden bijgeteld, leek het erop dat invaller Denzel Dumfries hands maakte in het eigen strafschopgebied. Maar de VAR oordeelde mild: niks aan de hand. De 1-1 viel niet en de Inter-fans joelden zoals dit seizoen niet eerder voorkwam in het blauwzwarte deel van Milaan. De Italianen gaan door de overwinning over Barcelona heen in de groep en staan op drie punten achterstand van koploper Bayern München, dat eerder op de avond met 5-0 won van Viktoria Plzen. Inzaghi kan voor het eerst in lange tijd weer eens rustig slapen.

Het is feest in Brugge, want Club Brugge versloeg dinsdagavond het grote Atlético Madrid. De 1-0 viel toen de Belgen pijlsnel door de Spaanse defensie combineerden. Ferran Jutgla legde onbaatzuchtig terug op Kamal Sowah, die voor open doel kon binnenlopen. De 2-0 na een uur spelen was ook netjes. Jutgla zette weer de aanval op, ging de combinatie aan met Tajon Buchanan, die goed teruglegde zodat Jutgla dit keer zelf kon scoren. Het zat Atlético ook niet mee. Antoine Griezmann kreeg een penalty, maar miste. Een snoeiharde treffer van de Fransman werd een minuut later ook nog eens afgekeurd. Een vervelende statistiek voor Griezmann: hij heeft nu zijn laatste vijf penalty's gemist. Rode kaart Frimpong In het duel tussen Porto en Leverkusen (2-0) was er vlak voor rust een opvallende fase. De thuisploeg counterde zich uitstekend naar de 1-0 en was de goal uitgebreid aan het vieren toen de VAR ingreep. Er was kort voordat de counter werd ingezet hands gemaakt in de eigen zestien, oordeelde de VAR. Geen 1-0 dus en een penalty tegen. Het kan verkeren.

Frimpong springt maar kan de bal net niet wegkoppen voor de scorende Zaidu Sanusi - AFP