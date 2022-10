Schreuder schrikt van Ajax: 'Onacceptabel. Ajax-onwaardig...'

Jurriën Timber reageerde op de uitspraak van zijn trainer. "Tegen Liverpool maakten we niet echt kans, en vanavond ook niet, dus ik begrijp wel wat hij bedoelt. Maar ik hou niet van die manier van denken. En voor de wedstrijd dachten we dat we Napoli zouden gaan slopen."

"Napoli was echt veel beter", ging Schreuder verder. "Zij hadden een heel goede dag en wij een heel slechte dag. Napoli en ook Liverpool zijn voor Ajax nu een maat te groot. Je ziet een groot verschil. Als team zijn we niet goed genoeg."

Ajax-coach Alfred Schreuder had harde woorden na de 1-6 afstraffing tegen Napoli in de Champions League. "Dit is Ajax-onwaardig...", zei de trainer tegen RTL7. "Onacceptabel."

De supporters van Ajax keerden zich in de tweede helft tegen hun eigen ploeg. "De emoties bij de fans begrijp ik", zei Schreuder. "Maar wij moeten rustig blijven. Dat zal ik ook altijd doen. Maar dat dit een tik is, lijkt me duidelijk."

"Het contrast met de groepsfase van vorig seizoen is inderdaad groot", zei Dusan Tadic, daarbij refererend aan de ruime zeges die Ajax toen behaalde op Sporting Portugal en Borussia Dortmund. "We zijn de voorbije transferperiode zeven of acht spelers kwijtgeraakt. We hebben meer wedstrijden nodig om de automatismen erin te krijgen. Het is nog steeds een proces. Maar het mag geen excuus zijn voor de ruime nederlaag van vanavond."

Volgende week speelt Ajax in Napels tegen Napoli. Is overwintering realistisch? "Als je realistisch bent wordt het heel moeilijk. We moeten uit een ander vaatje tappen."

"Wat we willen zien is dat de spelers veel lef aan de bal en technische vaardigheden tonen", zei Schreuder. "Dat hebben we vandaag niet laten zien. We waren niet goed aan de bal en de 3-1 voor rust en de 4-1 na rust waren mentale tikken."

Ajax kwam tegen Napoli nog wel op voorsprong. "Daarna maakten we twee of drie fouten en staat het opeens 3-1. Dat mag niet gebeuren", aldus Tadic. "Dit is een hele grote les voor ons. We moeten kijken naar wat er precies gebeurd is en daarna ons hoofd omhoog houden en vooruit kijken. Dat is nu misschien niet makkelijk, maar het zal moeten. We moeten allemaal in de spiegel kijken."

Tadic mist volgende week de uitwedstrijd tegen Napoli omdat hij dinsdag een rode kaart kreeg.

'Napoli heeft ons overklast'

Steven Berghuis was ook hard in zijn oordeel over Ajax na de pijnlijke thuisnederlaag (1-6) tegen Napoli in de Champions League. "Napoli heeft ons overklast. Deze uitslag is Ajax onwaardig", zei de aanvaller voor de camera van RTL7.

"Ons niveau moet omhoog en dat heeft Napoli ons heel duidelijk gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat onze ploeg de kwaliteiten heeft, maar we hebben dat vanavond in elk geval niet laten zien. We gaven sommige goals kinderlijk eenvoudig weg. Het is teleurstellend en frustrerend, want verliezen met 6-1 is echt veel te veel."

Schreuder sprak zijn spelers nog niet toe na de wedstrijd. "Dat heeft nu geen zin. Dat komt morgen wel weer. Natuurlijk moet ik ook naar mezelf kijken."