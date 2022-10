Jetten grijpt in op stroomnet en neemt controle over vergunningverlening

Dit jaar stijgt de stroomvraag nog eens extra snel door de oorlog in Oekraïne. Er komt nu veel minder gas uit Rusland en daardoor stijgt de gasprijs. Bedrijven die nu nog veel gas gebruiken, gaan daarom sneller op elektriciteit over.

Jetten erkent dat het kabinet de afgelopen jaren "meer had moeten doen" om het stroomnet uit te breiden. Door de explosieve stijging van de vraag naar elektriciteit zit het net nu al op veel plekken vol. Jetten: "De verzwaring van het elektriciteitsnet is, na de Oekraïne-oorlog en de energiecrisis die daaruit voortkomt, mijn hoofdpijndossier."

Klimaat- en energieminister Rob Jetten (D66) gaat ingrijpen op het stroomnet. Dat zegt hij in Nieuwsuur. Hij wil onder meer het tempo van het verlenen van vergunningen om bijvoorbeeld extra stroomkabels aan te leggen, versnellen.

Dinsdag waarschuwden netbeheerders in Nieuwsuur dat zonder ingrijpende maatregelen, bedrijven soms nog jaren zullen moeten wachten voordat zij meer elektriciteit kunnen krijgen. Minister Jetten belooft nu extra investeringen in het stroomnet en hij zegt "boven op de vergunningverlening" te gaan zitten.

"We zien nu vaak bij grote energie-infraprojecten dat de voorbereiding veel te lang duurt. Er gaan jaren overheen om vergunningen te regelen en grond aan te kopen voordat er überhaupt een schop in de grond staat."

Het tempo van projecten die als doel hebben de capaciteit van het stroomnet te vergroten, moet dus omhoog, vindt Jetten. Hij is van plan "veel vaker" de vergunningverlening van gemeenten en provincies over te nemen.

Jetten benadrukt dat het kabinet op Prinsjesdag al een investering van een half miljard euro aankondigde in netbeheerder Stedin. Verder, zegt hij, moeten we slimmer met het bestaande net omgaan. "Deels door met daluurtarieven bedrijven te prikkelen op andere momenten hun stroom af te nemen, maar ook door stroomopslag in te bouwen op het netwerk."