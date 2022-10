Ajax incasseert tegen oppermachtig Napoli grootste Europese nederlaag ooit

Napoli werd vooraf gevreesd, maar dat het zo erg zou worden voor Ajax was vooraf moeilijk in te schatten. Het werd dinsdagavond maar liefst 1-6 in de Johan Cruijff Arena. Niet eerder verloor Ajax in Europa met dergelijke cijfers. Het was in alle opzichten een harde klap.

Coach Alfred Schreuder van Ajax greep tegen Napoli terug op zijn vaste Champions League-opstelling. Hij koos voor het team dat begin september indruk maakte met een 4-0 zege op Rangers, met Mohammed Kudus centraal voorin, geflankeerd door Steven Bergwijn en Dusan Tadic.

Nu een maand later speelde de tegenstander ook in het blauw, maar was ondanks de zelfde elf bijna alles anders, Kudus scoorde wel weer, net als tegen Liverpool, al was dat dit keer meer geluk dan wijsheid. Kenneth Taylor schoot na een combinatie met Bergwijn en dienst schot ging via de kuit van Kudus in het doel.

Snel, geestdriftig spel

Het was een hoopvolle start met een doelpunt in de negende minuut, maar de verhoudingen waren toen al duidelijk en werden nadien steeds duidelijker. Napoli speelde Ajax met snel, geestdriftig spel bij vlagen van de mat. De gelijkmaker kon niet uitblijven en viel al in de achttiende minuut.

Na een flitsende aanval over links zette Mathías Olivera voor en kopte Giacomo Raspadori de bal in de verre hoek. Op aangeven van de Georgiër Khvicha Kvaratskhelia kopte Giovanni Di Lorenzo Napoli op voorsprong. De Napoli-aanvoerder won het luchtduel van Jurriën Timber.