Nog veel onbekend over energieplafond bedrijven: 'Duidelijkheid snel nodig'

"Wat we al tijden vragen, is zoveel mogelijk duidelijkheid," zegt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. "Dus heel concreet aangeven: over welke bedrijven hebben we het, over welk percentage van energieverbruik. En wat is de compensatie." Dat is nu nog niet bekend.

Wat weten we wel over de mkb-regeling?

Minister Adriaansens van Economische Zaken begrijpt dat ondernemers willen weten waar ze aan toe zijn. "Maar het is ingewikkeld om de regeling vorm te geven en te zorgen dat hij doet wat hij moet doen. Maar hij gaat er komen, dat is het goede bericht."

De precieze uitwerking is juist cruciaal, volgens Vonhof, want ondernemers weten nu niet of en voor welk deel van hun energiekosten ze gecompenseerd zullen worden. Als ze ondanks hun verlies toch doorgaan met produceren, "dan kan het zijn dat als de regel af is, je erachter komt dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, omdat je schulden hoog zijn opgelopen maar de regeling die niet voldoende compenseert. Dan is het al te laat en moet je dat geld terugbetalen."

'Veel te laat'

Los van de onduidelijkheid zijn er meer bezwaren. De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij is blij dat er een regeling komt, maar vindt wel dat die eerder moet ingaan. "Als er pas 1 april volgend jaar hulp komt, is dat voor veel bakkers te laat. Sommige hebben te maken met een vertienvoudiging van hun energieprijzen," zegt een woordvoerder.

Daarom vindt de branchevereniging het ook vreemd dat de regeling met terugwerkende kracht ingaat op 1 november 2022. "De energieprijzen zijn nu al hoog en waren dat al maanden, dus waarom worden we daar niet voor gecompenseerd?"

Het kabinet probeert vanaf november al maatregelen te hebben voor ondernemers die de winter niet dreigen door te komen, maar daar is verder nog niets over duidelijk.

'Grote bedrijven in de kou'

Wel is al bekend dat de mkb-regeling tijdelijk zal zijn. "De vraag is hoe veel soelaas dat biedt, want de verwachting is dat de energieprijzen nog jaren hoog blijven," zegt Sekhar Lahiri, directeur van Metaal Nederland.

Daarnaast geldt de tegemoetkoming alleen voor het mkb. "Wij hebben ook grote bedrijven in onze achterban en die laat de overheid nu in de kou staan. Dat terwijl andere landen wel forse steunpakketten hebben uitgeschreven, ook voor die bedrijven." Metaal Nederland vreest voor een ongelijk speelveld.

Eerder waren er bezwaren tegen een regeling voor mkb'ers. Zo is het moeilijk om een gemiddeld energieverbruik vast te stellen en kan er sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun. Daarom noemden betrokkenen het "super complex." Ook waarschuwde minister Adriaansens ervoor dat het kabinet "niet ongebreideld" met steun kan komen omdat dat de economie op de lange termijn kan verstoren.