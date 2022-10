Puinspoor van 10.000 kilometer volgt ruimterots die botste met sonde

De planetoïde Dimorphos die vorige week met opzet werd geraakt door een ruimtesonde van NASA, wordt nu gevolgd door duizenden kilometers puin van de inslag. Astronomen legden het tafereel miljoenen kilometers verderop vast met een telescoop in Chili.

Op de foto is een uitdijende, komeetachtige staart van meer dan 10.000 kilometer lang te zien, die uit stof en ander materiaal bestaat. De foto werd twee dagen na de botsing gemaakt.

Wetenschappers verwachten dat de staart nog langer wordt en zich nog meer verspreidt, en op een gegeven moment zo dun wordt dat hij niet meer te detecteren is. "Op dat moment zal het hetzelfde zijn als andere ruimtestof die in het zonnestelsel rondzweeft", zegt Matthew Knight van het U.S. Naval Research Laboratory, die de waarneming met de telescoop deed, tegen persbureau Reuters.

Geen bedreiging

Dimorphos, een 160 meter brede planetoïde, werd door de ruimtesonde DART met zo'n 20.000 kilometer per uur geraakt. Het experiment heeft alles bij elkaar 325 miljoen dollar gekost.

De botsing was een test waarmee de NASA onderzoekt of een dergelijke manoeuvre de koers zou kunnen veranderen van een planetoïde die dreigt in te slaan op de aarde. Dimorphos vormde overigens nooit een bedreiging voor de aarde.

Hoeveel de koers van de ruimterots na de botsing veranderd is, moet de komende tijd blijken.

De NASA was erg tevreden over de missie en ook over de beelden van de inslag: