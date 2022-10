Na wederom moeizame start walsen volleybalsters over Argentinië heen

De Nederlandse volleybalsters zijn goed begonnen aan de tweede ronde van het WK, dat in Nederland en Polen georganiseerd wordt. De ploeg van bondscoach Avital Selinger won dinsdagavond na een moeizame set alsnog vrij eenvoudig met 3-1 van Argentinië. Dankzij deze overwinning zijn de kwartfinales nog altijd in zicht. Daarvoor moet Nederland na de tweede ronde bij de beste vier van de poule staan en zijn er hoogstwaarschijnlijk nog minimaal twee zeges nodig. Donderdag is China de eerstvolgende tegenstander. Daarna volgen nog Brazilië, de nummer twee van de afgelopen Olympische Spelen, en Japan.

Nederland had in de voorgaande twee wedstrijden (tegen België en Italië) moeite met het begin van de wedstrijd. Tegen Argentinië begon Oranje scherper, maar liet het de Argentijnen halverwege toch wat uitlopen. Een gat van drie punten werd geslagen, waarna Nederland op de service van Juliët Lohuis weer even terugkwam. Toch lukte het de ploeg van Selinger niet om door te drukken.

Myrthe Schoot verdedigt een aanval van Argentinië - FIVB

Aanvoerster Anne Buijs en Nika Daalderop wisten het de Argentijnse verdediging af en toe met harde klappen flink lastig te maken, maar aan de kant van Argentinië was diagonaalspeelster Erika Mercado op dreef. Zij maakte met tien punten het verschil in de eerste set, die met 25-23 naar Argentinië ging. Sterke invalbeurt Dambrink Nederland begon de tweede set met dezelfde speelsters, maar Selinger greep vervolgens snel in. Elles Dambrink kwam erin voor Celeste Plak en die wissel had het gewenste effect. De negentienjarige diagonaal werd veelvuldig gezocht door spelverdeelster Britt Bongaerts en daar hadden de Argentijnen geen antwoord op. Dambrink maakte acht punten en had op die manier een groot aandeel in de winst van de tweede set. Met 25-18 werd die binnengesleept.

Volleybalster Elles Dambrink wordt er tijdens de WK-wedstrijd tegen Argentinië in de tweede set ingewisseld en heeft een belangrijk aandeel in de 3-1 zege. - NOS

De talentvolle diagonaalspeelster stond tijdens de eerste set al te trappelen om erin te komen. "Vanaf de tweede set mocht dat en toen dacht ik: nou, we gaan gewoon rammen en dat is gelukt." "Als we de eerste set niet winnen, wil je toch in ieder geval geprobeerd hebben of jij het wel zou kunnen", erkent Dambrink. "Ik was blij dat ik die kans kreeg en dat ik het een soort van heb kunnen omdraaien."

WK volleybal bij de NOS De volgende wedstrijd van Nederland is donderdag 6 oktober. Dan speelt Oranje in Rotterdam tegen China om 20.00 uur. Op NOS.nl en in de NOS-app laten we snel na afloop een samenvatting en interviews zien van het duel en op NPO 1 is er een extra volleybaluitzending om 00.05 uur.