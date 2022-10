Vredesbesprekingen regering Colombia en guerrillabeweging worden hervat

Gisteren werd al bekendgemaakt dat een delegatie van het extreemlinkse Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) onderweg was naar Venezuela voor nieuwe vredesbesprekingen met de Colombiaanse regering.

De Colombiaanse regering en de linkse guerrillabeweging ELN hervatten volgende maand de vredesbesprekingen, zo hebben ze aangekondigd op een gezamenlijke persconferentie in de Venezolaanse hoofdstad Caracas.

Het vredesoverleg met ELN begon in Ecuador onder de toenmalige president Santos voordat het naar Cuba werd verplaatst . De opvolger van Santos, Ivan Duque, zette het echter niet voort.

De vredebesprekingen tussen de Colombiaanse regering en extreemlinkse guerrillabewegingen hebben de afgelopen jaren wisselend succes gehad. In 2016 sloot de FARC een vredesakkoord met de regering, maar daarop scheidde een deel van de groep zich af.

Moeizaam vredesoverleg in Colombia

ELN bestaat naar schatting uit 2400 strijders en wordt ervan beschuldigd zichzelf te financieren met drugshandel, illegale mijnbouw en ontvoeringen. Eerdere vredesonderhandelingen mislukten, deels ook door conflicten binnen de guerrillabeweging zelf.

De ELN-onderhandelaars worden beschuldigd van misdaden zoals moord en terrorisme. Sommigen staan op Amerikaanse opsporingslijsten. Maar de Colombiaanse president Petro heeft arrestatiebevelen en uitleveringsverzoeken voor leden van de guerrillagroep opgeschort om de besprekingen te kunnen hervatten.

Half miljoen doden

Het geweld tussen de regering, extreemlinkse guerrillabewegingen, extreemrechtse paramilitaire organisaties en de vele drugsbendes in Colombia heeft in de afgelopen decennia aan bijna een half miljoen mensen het leven gekost.

Dat geweld duurt nog altijd voort. Eerder deze maand werden bij een aanslag in het westen van Colombia zeven politieagenten gedood. Ze reden met een auto in een hinderlaag met explosieven, waarna ze werden doodgeschoten. In dat gebied zijn groeperingen actief die worden gezien als overblijfselen van de FARC.