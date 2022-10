Bayern met De Ligt, Gravenberch en Mazraoui veel te sterk voor Viktoria Plzen

Bayern München heeft met Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui in de basis overtuigend de derde opeenvolgende overwinning geboekt in groep C van de Champions League. In de Allianz Arena werd het 5-0 tegen het Tsjechische Viktoria Plzen.

Voor de tweede keer dit seizoen kregen De Ligt, Gravenberch en Mazraoui, die alledrie afgelopen zomer naar Bayern verhuisden, samen een plek in de basis. De eerste keer was eind augustus tegen Viktoria Köln in de DFB Pokal (0-5). Nu durfde coach Julian Nagelsmann het ook aan in de Champions League.

Kinderlijk eenvoudig

Al snel bleek Bayern een maat te groot voor de regerend kampioen van Tsjechië. Leroy Sané kon binnen zeven minuten vrij uithalen en zijn schot eindigde in de kruising. Serge Gnabry sneed in de dertiende minuut ook met gemak door de Tsjechische defensie en maakte er 2-0 van. De 3-0 van Sadio Mané oogde eveneens kinderlijk eenvoudig.