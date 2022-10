Consumentenclubs blij met prijsplafond energie, maar 'lost niet alles op'

"Dit ziet er een stuk gunstiger uit dan de eerder bekend gemaakte regeling," zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. "Het zit hem vooral in het bedrag voor stroom, waardoor consumenten die geïnvesteerd hebben in bijvoorbeeld een warmtepomp gunstiger uitkomen."

Het kabinet heeft het energieplafond vastgesteld op het doorsnee verbruik per huishouden in Nederland voor gas, en wat hoger nog dan het doorsnee gebruik voor stroom (gas 1200 kuub per jaar/ stroom 2900 kWh). Voor verbruik onder dat plafond gaat iedereen flink minder betalen voor gas (2,80 euro wordt 1,45 euro per kuub) en stroom (0,80 euro wordt 0,40 euro per kWh). Voor een huishouden met gemiddeld verbruik gaat het maandbedrag dan van 434 naar 227 euro. Verbruik je meer dan gemiddeld, dan betaal je boven het plafond wel het volle bedrag.

Ook Nibud-directeur Arjan Vliegenthart is blij dat er duidelijkheid is over het energieplafond. "Maar mensen die, soms noodgedwongen, meer energie verbruiken dan gemiddeld, omdat ze ziek zijn of een groot gezin hebben, betalen voor een deel van hun energieverbruik nog steeds de hoofdprijs. Bovendien is de prijs van een gemiddelde energierekening voor veel mensen nog altijd een hoop geld."

Nog steeds energie-armoede

De huishoudens die de gemiddelde hoeveelheid energie verbruiken, zullen het meest profiteren, zegt directeur Berry Blijie van onderzoeksbureau ABF Research. "Dat zijn juist de hogere inkomens, die veel elektra gebruiken. Zij die al warmtepompen of een Tesla hebben worden voor het hele plafond gecompenseerd. Terwijl veel armere gezinnen niet eens tot dat plafond komen."

Wel vindt hij dat de nieuwe regeling een verbetering is. "Maar desondanks zien we dat nog steeds veel mensen in energie-armoede terecht zullen komen."

Volgens het Nibud heeft de gemeente de plicht om die mensen te helpen, maar daarbij maakt het uit in welke gemeente je woont. "We zien al verschillen bij de energietoeslag, sommige gemeentes zijn ruimhartiger," zegt Vliegenthart. "De portemonnee van de gemeente bepaalt dus deels hoe veel ondersteuning je de komende tijd zult krijgen."

Stadsverwarming

Eerder waren consumentenclubs al bang voor 'vergeten groepen' bij het prijsplafond. Nog zo'n groep waren huishoudens die aangesloten zijn op stadsverwarming. Maar volgens de Consumentenbond profiteren zij ook van dit plafond. "Omdat de prijzen gekoppeld zijn aan de gasprijzen en nu dus ook aan dit plafond", zegt woordvoerder Donat.

Wel is het nog onduidelijk wat er zal gebeuren voor huishoudens die afhankelijk zijn van blokverwarming, zegt ze, en voor grote studentenhuizen die inclusief huren. "Want als een woningcorporatie of huisbaas voor zo veel mensen tegelijk energie inkoopt, zit je in no-time boven het plafond, terwijl je daar individueel onder zou blijven."

'Sneller verduurzamen'

Nu energie goedkoper wordt, blijft het wel belangrijk om te besparen, vindt Puk van Meegeren, energie-expert bij Milieu Centraal. "Het prijsplafond biedt hulp, maar de prijzen blijven hoog." Vooral mensen die in een slecht geïsoleerd huis wonen, adviseert hij om extra stappen te zetten.

"We weten dat het druk is bij installatiebedrijven, maar probeer je alvast aan te melden of ga zelf aan de slag. Met behulp van kluswijzers kun je al veel doen, zoals je kruipruimte isoleren, een brievenbusborstel monteren en tochtstrippen aanbrengen."

Ook volgens Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, moet verduurzaming niet uit het oog verloren worden. "Er wordt veel geld uitgetrokken voor koopkrachtproblemen, maar we moeten structureel sneller verduurzamen, anders blijft het dweilen met de kraan open."