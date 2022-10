Ergernis over volle treinen groeit: 'Heel veel mensen moeten staan'

De stijging is opvallend, omdat het reizigersaantal nog niet zo hoog is als in dat laatste jaar voor de coronapandemie. NS zegt dat het aantal reizigers op ongeveer 80 procent ten opzichte van september 2019 zit. Uit cijfers van Translink, de verwerker van alle transacties in het openbaar vervoer, blijkt dat dit voor het gehele openbaar vervoer geldt.

Het aantal klachten van treinreizigers over volle treinen is flink gestegen. Veel meer reizigers klagen dat ze tijdens hun reis moeten staan of zelfs helemaal niet met hun geplande trein mee kunnen. "Wij zagen in september 60 procent meer klachten ten opzichte van de maand september in 2019", zegt Freek Bos, directeur van reizigersbelangenvereniging Rover.

Wederom moeten in bomvolle trein mensen een half uur staan. Het is mij echt volstrekt onduidelijk waarom een automobilist die warm in zijn eigen auto een paar minuten langzamer rijdt, wel aandacht krijgt maar de vele duizenden die weer in volgepropte treinen op pad gaan, niet https://t.co/60N5Lvspc0

De toegenomen klachten zijn deels te verklaren doordat NS sinds begin september minder treinen inzet. De belangrijkste oorzaak hiervoor is het personeelstekort waar de vervoerder mee kampt. "Op papier hebben we speling door de lagere reizigersaantallen, maar door het tekort aan personeel is dat niet zo", zegt een woordvoerder van NS.

Trendbreuk

Dat bevestigen de cijfers van het meldpunt van Rover. "We zien echt een trendbreuk sinds NS de dienstregeling heeft afgeschaald", zegt Bos. Waar het eerder om 200 tot 350 klachten per maand ging, steeg het aantal meldingen naar 1667 in september. De eerste dagen van oktober zijn er al 105 klachten binnengekomen. September is een van de drukste maanden van het jaar, omdat het onderwijs weer begint.

De drukte maakt het reizen er niet aantrekkelijk op, zegt student Josje Jurgens. Zolang ze nog geen kamer heeft gevonden, reist ze regelmatig van Groningen naar Wageningen voor haar colleges. Ze ziet dat veel mensen moeten staan tijdens hun treinreis. "Als ik vanuit Groningen reis, zorg ik dat ik 20 minuten van te voren in de trein zit. Als je 5 minuten voor vertrek instapt, moet je soms gewoon staan. Ook op de terugweg moeten er echt heel veel mensen staan."

De spits vermijden is voor veel studenten geen optie. "Ik moet drie uur reizen en mijn colleges beginnen meestal om 11.00 uur", zegt Jurgens.

Onveilig

Het zijn niet alleen de treinen in de spits die te vol zijn. Rover merkt dat een aanzienlijk deel van de klachten afkomstig is van reizigers in de zogenoemde daluren. Bijvoorbeeld omdat NS de kortst mogelijke trein heeft ingezet. "Dat is iets wat opvalt", zegt Bos.

Volgens NS is ook dit gelinkt aan het personeelstekort. "Voor de veiligheid is het vaak nodig om op langere treinen extra personeel in te zetten", zegt de woordvoerder. Maar volgens Rover is er niet voor elke verlenging van de trein extra personeel nodig.

Sommige reizigers geven ook aan zich onveilig te voelen door de drukte: