Everton met vernieuwd middenveld te sterk voor Tottenham Hotspur

Wedstrijden win je op het middenveld, luidt een veelgebruikte voetbalwijsheid. Een wijsheid die Marcel Brands, technisch directeur bij Everton, blijkbaar goed in zijn oren heeft geknoopt. Hij haalde deze zomer een bijna compleet nieuw middenveld en zag Everton daarmee zondagmiddag inderdaad winnen: 1-0 bij Tottenham Hotspur.

Evertons nieuwe middenvelders stonden op bezoek bij Tottenham alle drie in de basis. James Rodríguez, die is overgekomen van Real madrid en de bekendste van de drie is, speelde hangend op rechts. Allan, gehaald van Napoli, en Abdoulaye Doucouré, opgepikt bij Watford, vormden het centrum.

Met hen binnen de lijnen werd de slag op het middenveld inderdaad gewonnen, getuige ook de vroegtijdige aftocht van Dele Alli en Harry Winks bij Tottenham Hotspur. Everton had het betere van het spel en ging er verdiend met de drie punten vandoor.