Bijlmerramp herdacht met toespraken en kranslegging: 'Erfgoed voor allen'

Nabestaanden, inwoners van de Bijlmer en politici hebben in Amsterdam de bijlmervliegramp herdacht. Het is vandaag dertig jaar geleden dat een vrachtvliegtuig neerstortte op de flatgebouwen Groeneveen en Klein-Kruitberg in de Bijlmermeer.

De herdenking begon in het Cultureel Educatief Centrum (CEC) in Amsterdam Zuidoost. Daar spraken onder meer nabestaanden en burgemeester Halsema, en traden muzikanten op. Halsema sprak onder meer over de pijn die nog altijd wordt gevoeld door bewoners, maar zei dat de ramp ook voor "zelfbewustzijn" heeft gezorgd. "Zij heeft onmiskenbaar bijgedragen aan een generatie mensen die ons Zuidoost een beetje beter maakt." Zij noemde de ramp "erfgoed voor alle Nederlanders".

'Mijn nicht is nog altijd bij mij'

Ook nabestaande Geneviève Arlaud bracht vooral een boodschap van hoop. Haar neef en nicht waren twee van de 43 slachtoffers van de ramp. Arlaud was nog niet geboren toen de vliegramp zich voltrok, maar vertelde vernoemd te zijn naar haar nichtje en vertelde zich met haar verbonden te voelen. "Ik heb het gevoel dat ze bij mij is. Liefde houdt niet op na de dood, dat is voor eeuwig en verbindt ons in alle tijd."

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) sprak van "een litteken op de ziel van Nederland" en het verlies dat velen voelden. Hoewel het toestel neerkwam in Amsterdam-Zuidoost "had dat ook heel ergens anders kunnen zijn", sprak zij. "Het lot kiest niet. Dit is een ramp die ons allemaal raakt. En hoe donker ook, er is altijd het licht waarin mensen elkaar vinden, helpen en troosten."

Daarna werd gelopen naar de plek van de ramp. Bij de zogenoemde boom die alles zag werden de namen van slachtoffers voorgelezen en werd gezongen. Daarna volgde om 18.35 uur, het exacte moment dat het vliegtuig de flatgebouwen doorboorde, een minuut stilte en werden kransen gelegd door onder anderen nabestaanden.